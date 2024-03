U-20: Powołania dla Kikolskiego, Krajewskiego i Majchrzaka

Trener reprezentacji Polski do lat 20 Miłosz Stępiński ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe mecze towarzyskie z Anglią (22 marca, godz. 17:45, Białystok) oraz Rumunią (26 marca, godz. 18:00, Târgoviște). W kadrze znalazło się trzech wypożyczonych z Legii Warszawa zawodników - Maciej Kikolski (GKS Tychy), Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) oraz Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice).

WITO - 1 minutę temu, *.7.26 Maciek Kikolski niech wraca do Legii. Jest w formie. Jest młody i widać, że ma talent . odpowiedz

Hiszpan - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Kikolski numer 1 w przyszłym sezonie. odpowiedz

