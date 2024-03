Sonda: Notowania trenera mocno spadają

Obecna sonda trwa od startu przygotowań do sezonu 2023/24. Do tej pory oddaliście już blisko 60 tysięcy głosów. Ze wszystkich oddanych głosów 41% wybierało opcję "dobrze", a 33% "bardzo dobrze". Jak widać na poniższym wykresie od początku lutego nastąpił znaczny regres. Oceny "bardzo dobrze" spadły do 5%, a "dobrze" do 15%. Aktualnie najczęściej wybieranymi opcjami są "słabo" (32% głosujących) i "dostatecznie" (27%). Jeżeli przyjmiemy skalę 1-5 (1 - bardzo słabo, 5 - bardzo dobrze), to średnia ze wszystkich głosów od początku sezonu wynosi 3,88 . Przed startem rundy wynosiła ona 4,15 . Natomiast jeżeli pod uwagę weźmiemy okres startu rundy to średnia wynosi zaledwie 2,81 ! Widać to na poniższym wykresie:

PLK - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mimo że spadły u mnie notowania Runjaicia to uważam że jednak piłkarze. Przecież trener czy działacze strzelać za nich bramek na boisku nie będą! Brakuje mi schematów wyjścia spod pressingu czy rozegrania stałych fragmentów gry (dramatyczny Josue)! Do tego słabiutka obrona i skuteczność oraz błędy w doborze personalnym zespołu! Zielińskiemu też powinien dostać działe za transfery! Jak zobaczyłem ławkę rezerwowych w ostatnim meczu to... Brak słów!!!

Pozdrawiam wszystkich legionistów..

TYLKO LEGIA!!???????????????????????? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zrobili sobie z Legii maszynkę do zarabiania pieniędzy. Sprzedadzą dobrego piłkarza to nie wiadomo gdzie są pieniądze. Bo zarabiają miliony euro a biorą tylko tych za darmo lub 300 tysięcy euro to maks.

Sprowadzą słabego piłkarza to i tak prowizje sobie odpalą. Jeszcze wymyślili fundusz luksemburski. Tam to dopiero wyprowadzają pieniądze bokiem. Milion czy pięć jak wyparuje i tak się nie połapiemy gdzie są te pieniądze.

Pieniądze za Muciego i Slisza też się dziwnie rozejdą. Przyjdzie po sezonie ze czterech gamoni z czego dwóch będzie grało ogony i aklimatyzowało się rok czasu.Trzeci wyląduje w rezerwach a czwarty będzie co chwilę połamany. Podpiszą z nimi trzy letnie kontrakty a po roku będą się zastanawiać jak się ich pozbyć. Oczywiście dyrektorzy i prezesi będą na wysokich pensjach a i "grosz" na premię dla nich też się zapewne znajdzie.

A w podsumowaniu rocznym dowiemy się, że dług Legii dalej rośnie.

Najważniejsze przecież jest by motłoch kupił bilety. By co dwa tygodnie milion złotych lub dwa wpadały do klubowej kasy. A nam będą wciskać kity o parametrach piłkarzy, słupkach i wykresach. A na boisku jesteśmy pośmiewiskiem.

A w przyszłym sezonie będziemy się kopać po czole raz w tygodniu bo zostanie nam tylko granie w dupoklasie. I nie ważne kto awansuje z pierwszej ligi ja już wiem, że my z nimi przegramy.

Jak się robi za duży syf i zagląda w oczy widmo pustego stadionu wtedy Mioduski wymienia swoje kadry i wszystko zaczyna się kręcić od nowa. Nowy trener,dyrektor sportowy, prezes a drużyna dalej stoi w miejscu.

odpowiedz

Jacu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mioduski, jak wałki kręcił tak dalej kręci. Mioduski out! odpowiedz

Pawcio - 3 godziny temu, *.. Był taki trener kiedyś w Legii za niepamiętnych czasów Viaczesław Vejvoda. On by ich wszystkich za mordy wzioł i postawił do pionu razem z kudłatym strategiem długofalowym. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl Tylko Ricardo Sa Pinto by chwycił tych leszczy i zrobił porządek, silny człowiek na ciężkie czasy (jak Marian Kowalski) odpowiedz

paroova - 4 godziny temu, *.chello.pl Trudno się dziwić, że notowania spadają. Nie można jednak o wszystko co złe obwiniać trenera. Ta drużyna, gdyby klub nie był dyskontem z piłkarzami nastawionym na sprzedaż wszystkiego, co tylko się da, z Nawrockim, Mladenoviciem, Sliszem i Mucim, wyglądałaby zupełnie inaczej. Nawet gdyby ktoś z nich odszedł, to gdyby Zieliński jako dyrektor sportowy nie prowadził tak nieudolnej polityki transferowej, w której liczy się tylko to, żeby nie przepłacić i nie wtopić pieniędzy (co i tak się dzieje), to też byłoby inaczej.



Wygląda to tak, że wszystko go chłop próbował tutaj budować, było rozwalane przez konieczność wyprzedawania, spowodowaną nieudolną polityką Mioduskiego i jego ludzi na przestrzeni lat. Jeśli funkcjonowanie klubu się nie zmieni, to w taki sam sposób będą kończyli wszyscy trenerzy po Runjaiciu. To był dobry, trzeźwo myślący trener, z dużą klasą jako człowiek, lubiany przez kibiców i piłkarzy. A dziś jest dziadem. Zrobiliśmy z niego dziada. I zrobimy to z jego następcą, jeśli będziemy funkcjonowali jak super-market z piłkarzami. odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl @paroova: Rozsadna opinia. Tu zaden trener nie pomoze jak mu bez przerwy zabieraja dobrych zawodnikow a w zamian daja sprawnych inaczej. odpowiedz

Xman - 4 godziny temu, *.. Pod * bardzo słabo powinno być jeszcze * niech spier... odpowiedz

Emil - 4 godziny temu, *.chello.pl Podeślijcie wykresy Zielińskiemu :) odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl Codziennie głosuję na "bardzo słabo" odpowiedz

Popieram Protest Rolników - 4 godziny temu, *.orange.pl Spadają notowania bo niestety mamy wielu kibiców sukcesu!!! Ja się pytam, na co poszła kasa z ligi konferencji i sprzedaży dwóch podstawowych zawodników? Nie chciał Kosta żadnego wzmocnienia??? To nie trenera wina że są słabe wyniki! odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.novis.pt @Popieram Protest Rolników: Nie kibiców sukcesu, tylko dobrej piłki, a nie pańszczyzny i żenady za grubą kasę. odpowiedz

Dori - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Popieram Protest Rolników: jak chce obejrzeć Dziady, to idę do teatru. A jak lubisz oglądać padakę, być oszukiwanym (gramy o mistrza, ale piłkarzy kupujemy coraz słabszych) i jeszcze za to płacić, to Twoja sprawa. Kibic sukcesu od 40 lat, ale Loczek mnie już szokową terapią wyleczył z tego nałogu. odpowiedz

