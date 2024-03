Rezerwy

III liga: Concordia Elbląg 3-3 Legia II Warszawa. Dwie bramki Rosołka

Sobota, 23 marca 2024 r.

W meczu 22. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała na wyjeździe z Concordią Elbląg 3-3. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Do dyspozycji trenera Piotra Jacka było czterech zawodników z pierwszej drużyny - Marco Burch, Jurgen Celhaka, Jan Ziółkowski i Maciej Rosołek, który dwukrotnie trafił do siatki. Kolejne spotkanie rozegrają 30 marca o godzinie 12:00 z Mławianką Mława.









Concordia wyszła na prowadzenie w pierwszej połowie po fenomenalnym strzale Kacpra Sionkowskiego sprzed pola karnego, który uderzył nie do obrony, pod samą poprzeczkę. Gospodarzom udało się utrzymać prowadzenie do przerwy, mimo naporu Legii. Po zmianie stron szybko zaczęli legioniści. Patryk Konik skutecznie wrzucił piłkę na pole karne wprost na głowę Michała Kucharczyka, który doprowadził do wyrównania i zdobył swoją premierową bramkę po powrocie do klubu. Concordii udało się jednak szybko odpowiedzieć. W 54. minucie piłka trafiła w rękę Burcha ustawionego na własnym polu karnym, a "jedenastkę" z zimną krwią wykorzystał Joao Augusto. Radość gospodarzy z ponownego prowadzenia nie trwała długo. Dwie minuty później dośrodkowanie na pole karne z lewej strony odebrał Rosołek, który wygrał pojedynek powietrzny, przedryblował jeszcze jednego z rywali i trafił do siatki na dalszy słupek. W 74. minucie napastnik pierwszej drużyny cieszył się z dubletu po pewnie wykorzystanym rzucie karnym. W końcówce meczu gospodarzom udało się jeszcze wyrównać za sprawą Łukasza Makarskiego, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym, uderzył z bliskiej odległości i odebrał legionistom ważne trzy punkty.



III liga: Concordia Elbląg 3-3 (1-0) Legia II Warszawa

1-0 21’ Kacper Sionkowski

1-1 47’ Michał Kucharczyk

2-1 54’ Joao Augusto (k)

2-2 56’ Maciej Rosołek

2-3 74' Maciej Rosołek (k)

3-3 87' Łukasz Makarski



Concordia: Maksymilian Manikowski - Mikołaj Doniecki, Mikołaj Staniak, Piotr Jakubowski (70' Maciej Kaczorowski), Gracjan Szpucha, Radosław Bukacki, Joao Augusto, Łukasz Makarski, Jakub Rękawek, Kacper Sionkowski (90' Szymon Maćkowski), Kacper Noworyta (86' Bartosz Danowski)



Legia II: Wojciech Banasik - Marco Burch, Damian Byrtek, Jan Ziółkowski - Wiktor Puciłowski, Jurgen Celhaka, Wiktor Urbański (88' Minas Vasiliadis), Patryk Konik - Michał Kucharczyk (90' Kacper Wnorowski), Maciej Rosołek, Jakub Żewłakow (46' Igor Korczakowski)



żółte kartki: Jakubowski, Makarski – Puciłowski, Ziółkowski, Byrtek



