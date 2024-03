Kto głównym winowajcą fatalnych wiosennych wyników? [SONDA]

Średnia punktowa Legii Warszawa za siedem wiosennych meczów wynosi 0,86 , co jest po prostu wynikiem tragicznym. Obecnie zespół zdobywa 1,14 bramki na mecz, a traci średnio aż 1,71 . Od kilku tygodni trwają wzmożone dyskusje kibiców o przyczynach takiego stanu rzeczy. W komentarzach dominuje obwinianie piłkarzy, trenera, dyrektora sportowego i właściciela. Postanowiliśmy sprawdzić jak procentowo rozkładają się te głosy. Zapraszamy do udziału w sondzie, w której pytamy Kto jest głównym winowajcą fatalnych wyników w rundzie wiosennej 2024.

Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

dodaj

??? - 40 minut temu, *.play-internet.pl Powinna być opcja "wszyscy wymienieni powyżej" ;) odpowiedz

L - 58 minut temu, *.citystrada.pl Tylu trenerów i dyr. sportowych przerobiliśmy i każdy zły? Dajcie spokój, ryba psuje się od głowy. Grajki kopią jak potrafią, trener szyje z tego co ma, dyrektor kupuje tych, na których go stać. Dajmy sobie czas, to nie w tym i nie w poprzednim sezonie się wszystko spie...iło. To pokłosie lat z Hasim, Jozakiem, Klafuriciem, Są Pinto. Dziś zbieramy owoce. Miodek zwalniał Magierę, Vuko, robił pod górkę Czesiowi i nie podobał mu się Stanisław. odpowiedz

Stanek - 1 godzinę temu, *.15.1 Kombinacja pan Darek do spolki z panem Jackiem, podziekowania od presesa Besiktasu dla prezesa PSG smierdza na kilometr. Nie zdziwilbym sie jakby Muci zostal sprzedany na sam koniec okienka bo Al-Khelaifi zadzwonil do Miduskiego a ten nie potrafil odmowic - wiec Zielinski nie mial wyjscia. Mogl za to znalesc zastepstwo - nie rozumiem na co oni liczyli. Mamy teraz praktycznie 11 ludzi do grania na jakims poziomie w tym polowa bez formy i zero konkurencji. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zdecydowanie kibice ???? odpowiedz

lub2003 - 1 godzinę temu, *.comcast.net Cos z matematyka jest nie tak:

Jak moze byc 287 - 28%

i 282 - 29%

Moze tez tak liczycie srednie.

odpowiedz

Dziadek46 - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Przede wszystkim trener. Nie potrafi rozwinąć piłkarzy, wprowadzić młodych ,wypracować schematów . Miesza ciągle w obronie a jak robi zmiany to masakra zaraz osłabia zespół. Trener i Jozue aut!!! odpowiedz

LucGar - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dyrektor za brak wzmocnień, właściciel za to że na nie nie sypnął groszem i przede wszystkim piłkarze bo nie umieją grać w piłkę poprostu odpowiedz

wwwojtecky (L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brakuje opcji „Kosmici”

Serio absurdalna sonda. Żadna odpowiedz nie jest poprawna. Wpływ na to ma kilka czynników ..

odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @wwwojtecky (L): nieprawda!! Praprzyczyna jest jedna.... Wszystko wzięło się od nieudolnego rządzenia przez mioduskiego i kucharskiego..... odpowiedz

FWWM - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @wwwojtecky (L): absurdalny to jest twój komentarz. Pytanie jest przecież sprecyzowane o GŁÓWNEGO winowajcę... to nie oznacza przecież jedynego i nie oznacza ze nie ma.kilku czynników. Zresztą rozklad głosów właśnie pokazuje, że tych czynników jest kilka, ale który jest GŁÓWNY wg kibiców? odpowiedz

Tot - 53 minuty temu, *.31.27 @wwwojtecky (L): GŁÓWNYM jest Mioduski, on jest właścicielem, on dobiera ludzi, on ostatecznie decyduje odpowiedz

XXXX - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ali powiedz mi co o tym myślisz?



Piłkarze nie graja--->bo trener źle ustawia skład -->trener ustawia taka taktykę jakich ma zawodników----dobrych zawodników brak-->czemu brak?-->Bo dyrektor sportowy nikogo nie sprowadzi-->dyrektor sportowy nie sprowadził bo?--- nie dostał pozwolenia od właściciela--->Mioduski zatrzyma środki bo buduje osiedle w Książenicach i tam bedzie inwestował zarobione pieniądze/a reszta kasy idzie na spłata funduszy oraz bieżące wydatki -------i tyle koło się zamyka.



Zamiast zrobić jak Slavia Praga za zarobione pieniądze ze sprzedaż zawodników

kupuje 2-3 młodych max 25letnich za około 1-2min EUR za grajka /rozwija ich daje im grać i za sezon 1 z tych 3 też zostaje sprzedany 2 gra w składzie o oni kupuja kolejnych 2-3 na nowy sezon. odpowiedz

Ali - 3 godziny temu, *.128.17 a kto gra w pilke na boisku? sie lepiej zastanowcie zanim oddacie glos. odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.co.uk @Ali:

Powiedz kto ich wpuścił do Legii najpierw koleżko....

Kto zadecydował że maksymalne wynagrodzenie dla piłkarza to 300k zamiast 1mln....

To milduski i jego cyrk po taniości....

Zieliński rzeźbi w gównie bo na taki materiał go stać.

Pasożytem i grabarzem jest milduski.

Czas pogonić tego frayera choćby siłą....

LEGIA TO JEST ZWYKŁA FIRMA A NIE KLUB PIŁKARSKI NA TEN MOMENT.

GDZIE SĄ WSZYSTKIE PIENIĄDZE Z TRANSFERÓW??

Wyparowały????

Obudźcie się ludzie!!! odpowiedz

Maik83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ali: A kto ich tu sprowadził a kto wystawia do składu.mioduski 50% winy reszta według uznania odpowiedz

Bartosz - 3 godziny temu, *.orange.pl Był Papszun do zatrudnienia to było brać odpowiedz

Zaciekawiony - 1 godzinę temu, *.254.91 @Bartosz: a co ten Papszun zrobił, że należy go brać? Trener nie znający języka angielskiego, który ucieka z klubu w najważniejszym momencie dla nich?

To awansował z lig pastwiskowych na mniej pastwiskowe i wygrał PP nie ma wielkiego znaczenia. W momencie zdobycia MP wziął nogi za pas i tyle! Legia to klub w którym będzie mieć presję od samego początku. odpowiedz

Siwy - 3 godziny temu, *.sky.com Szkoda ze tylko jedna opcje mozna zaznaczyc. ja bym wybral trio-prezes,dyrektor i trener odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl PZPN,UEFA, sędziowie ? To chyba jakiś żart, kibice też tu nie pasują no chyba ze dalej myślimy ze dobry doping wygrywa mecze ale wtedy wyszlo by ze słabo dopingujemy co też jest żartem. odpowiedz

Ko(L)o - 2 godziny temu, *.200.115 @Anal: Uśmiechnij się :) odpowiedz

MW - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kluczowa kwestia - szukanie winnych. Nic z tego nie wynika, ale szukamy i pokazujemy palcem. Niektóre odpowiedzi mocno na poziomie. Przedszkola. Kibice? PZPN? UEFA? A Tuska nie ma? Może lepiej zadać pytanie, co zrobić żeby poprawić wyniki? odpowiedz

Mentor - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @MW:

Udajesz mądralę, mentor się znalazł. odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.Legionisci.com @MW: z pełną premedytacją dodaliśmy do sondy kibiców, UEFA czy PZPN. Przecież nie ma konieczności na te opcje głosować :)

A pomysł na sondę "co zrobić, żeby poprawić" bardzo nam się podoba. Jak sytuacja się nie zmieni, to może uruchomimy. Na razie ta sonda jest w grze. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.