CLJ U17: Korona 0-5 Legia

Czwartek, 14 marca 2024 r. 09:04 Raffi, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu grupy wschodniej Centralnej Ligi Juniorów U17 (rocznik 2007 i mł.) Legia pokonała na wyjeździe 5-0 Koronę Kielce. Do przerwy utrzymywał się remis, ale na samym początku drugiej odsłony legioniści zdobyli dwa gole, a następnie powiększali przewagę do końca meczu. Bramki zdobyli: Gawarecki (dwie), Adkonis, Zbróg i Morawiec. Legia przewodzi ligowej tabeli dzięki dobremu bilansowi pojedynków z AKS SMS Łódź, który również ma 44 punkty. Trzecia Cracovia traci już 6 "oczek".



CLJ U17 (2007 i mł.): Korona Kielce 0-5 (0-0) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 49 min. Jakub Adkonis (as. Jakub Zbróg)

0-2 51 min. Jan Gawarecki (as. Maks Sterniczuk)

0-3 62 min. Jan Gawarecki (as. Eryk Mikanowicz)

0-4 71 min. Jakub Zbróg (as. Jakub Adkonis)

0-5 89 min. Kacper Morawiec b.a.



Legia: Konrad Kassyanowicz - Franciszek Pollok, Szymon Chojecki (67' Dawid Korzeniowski [08]), Mateusz Lauryn [08](76' Radosław Czerwiec) - Mikołaj Kotarba, Jakub Adkonis, Filip Przybyłko [08](67' Paweł Ambrożko), Eryk Mikanowicz (76' Konrad Kraska) - Jan Gawarecki [08](82' Dawid Foks), Maksymiian Sterniczuk [08](76' Kacper Morawiec [08]), Jakub Zbróg (76' Maksymilian Dołowy [08])

Rezerwa: Michał Bobier (br), Jakub Openchowski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko