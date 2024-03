Kapustka nie dokończył treningu

Czwartek, 14 marca 2024 r. 16:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa przygotowuje się do meczu z Piastem Gliwice. W czwartkowych zajęciach, które rozpoczęły się w samo południe, wzięło udział 21 zawodników z pola i 4 bramkarzy.



Legioniści pracowali głównie nad skutecznością, seryjnie uderzając z kilkunastu metrów na bramki strzeżone przez golkiperów. Następnie odbył się turniej trzech drużyn. W interwałowych zmaganiach na ośmiokątnym boisku najlepsza okazała się drużyna różowych w składzie: Kacper Tobiasz - Yuri Ribeiro, Jan Ziółkowski, Artur Jędrzejczyk, Qendrim Zyba, Jurgen Celhaka, Gil Dias i Maciej Rosołek.

Składy pozostałych ekip:

Niebiescy: Hładun - Kapuadi, Augustyniak, Rejczyk, Kapustka, Morishita, Pekhart, Gual

Zieloni: Banasik/Zieliński - Żewłakow, Pankov, Wszołek, Elitim, Urbański, Burch, Josue



W jednej z ostatnich rywalizacji uczestniczył Inaki Astiz i w podziękowaniu za pomoc w wygranej był podrzucany przez zawodników. Niestety zajęć nie dokończył Bartosz Kapustka, który po jednej z gierek udał się do budynku. Pomocnik od kilku dni zmaga się z bólem kostki nie był w stanie dalej ćwiczyć. W tej chwili nie wiadomo, czy będzie do dyspozycji trenera w niedzielę. W najbliższym spotkaniu Kosta Runjaić nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Blaza Kramera i Patryka Kuna. Do kadry meczowej wraca natomiast Artur Jędrzejczyk, który na początku przeszedł dodatkowe badania i nie wykazały one żadnych problemów.



Kolejne treningi zespół zaplanowane w piątek i sobotę na godz. 15:30. Mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice odbędzie się w niedzielę, 17 marca o godz. 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Zapraszamy do wspierania Wojskowych!