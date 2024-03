Rugbiści rozpoczynają rundę wiosenną

Rugbiści Legii Warszawa w najbliższą sobotę rozpoczną rozgrywki I ligi w rundzie wiosennej sezonu 2023/24, od domowego meczu z Rugby Wrocław. Początek spotkania o 17:00 przy ul. Obrońców Tobruku 11 na Bemowie. Zapraszamy do wspierania naszej drużyny! Po rundzie jesiennej Legia zajmuje 3. miejsce w tabeli z bilansem 4 wygranych i 3 porażek. Rugby Wrocław plasuje się na ostatnim miejscu w tabeli z zaledwie dwoma punktami na koncie. Termin meczu: sobota, 23 marca 2024 roku, g. 17:00 Adres: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 11

