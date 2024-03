Rugbistki Legii w sobotę rozpoczynają rundę wiosenną

W najbliższą sobotę w Mińsku Mazowieckim rugbistki Legii Warszawa rozpoczną rundę wiosenną sezonu 2023/24. Zawody rozegrane zostaną na boisku przy ulicy Budowlanej 2a, wstęp wolny. Nasz zespół o 13:20 i 14:00 rozegra mecze grupowe, a następnie walczyć będzie o jak najlepsze miejsce. Po czterech turniejach obecnego sezonu legionistki mają 112 punktów na swoim koncie i tracą 8 pkt. do prowadzących Biało-Zielonych Ladies Gdańsk. Terminy meczów legionistek: 13:20 Legia Warszawa - Mazovia Mińsk Maz. 14:00 Legia Warszawa - RC Arka Gdynia 15:00 Półfinał I 15:20 Półfinał II 15:40 Mecz o 5. miejsce 16:00 Mecz o 3. miejsce 16:20 Finał

