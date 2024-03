Futsal

W sobotę mecz futsalistów z FC Toruń

Środa, 20 marca 2024 r. 10:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii w najbliższą sobotę podejmować będą na własnym parkiecie zespół FC Toruń i będzie to niezwykle istotne spotkanie w kontekście walki o play-offy. Legioniści po ostatniej wygranej z ekipą z Leszna, wrócili na ósme miejsce w tabeli, premiowane grą w play-off. Początek meczu z FC Toruń o godzinie 17:00 w hali przy ulicy Gładkiej 18.



Torunianie zajmują 13. miejsce w ligowej tabeli z bilansem 7 wygranych, 2 remisów i 17 porażek. Legia będzie faworytem spotkania i mamy nadzieję, udowodni to na parkiecie.



Dzieci w wieku 3-12 lat, jak również osoby niepełnosprawne, zapłacą za wstęp 16,60 złotych (wraz z opłatą serwisową), pozostali - 23,88 zł. Dzieci do lat 3 mają zapewniony bezpłatny wstęp, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Bilety kupować można TUTAJ. Zapraszamy!



Termin meczu: sobota, 23 marca 2024 roku, g.17:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 16,60 zł (ulgowe) i 23,88 zł (normalne)