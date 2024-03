Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek meczu o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - PIAST FORTUNA:

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Żmija - 42 minuty temu, *.plus.pl Raków potknięcie, w wyjściowym Ribeiro, tak więc rezultat końcowy już znany odpowiedz

Jano - 48 minut temu, *.orange.pl mam nadzieję że po dzisiejszej porażce zwolnią wreszcie tego partacza! Bo żeby prostytutka z zabrza była wyżej w tabeli to już nawet nie jest skandal! To jest katastrofa!!! odpowiedz

bum - 48 minut temu, *.co.uk Najlepsze to jest to że w ogóle zapomniałem że Legia gra...

Najzwyczajniej mózg odrzuca możliwość oglądania tej DEGRANGOLADE... Naturalny system obronny hahahaha.

Żeby nie google to bym nawet nie zwrócił uwagi że grają dzisiaj...

Oby w plecy sezon i tak stracony. Czekam kiedy taczki i mołotowy pójdą w ruch!

Czas skończyć mioduskemu te jego eldorado odpowiedz

Jacuśśś - 52 minuty temu, *.centertel.pl Mam nadzieję, że nie będę musiał wysłać Koste jutro na pośredniak... odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Gual??? Przecież nawet Kapuadi by dal więcej niż ten ... ogorek odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.