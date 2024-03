Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek meczu o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - PIAST FORTUNA:

...L... - 27 minut temu, *.wlantech.pl Po tym geście josue dla mnie nie ma go już w Legii. Bez żalu. odpowiedz

Wito - 1 godzinę temu, *.7.26 Gual w końcu pokazał, że potrafi. Josue też na mega plus. Hladun mógł się lepiej zachować przy straconej bramce. Straszne jest jak wygląda Nasz ławka rezerwowych... makabra. Wszołek karta i znowu problem w następnym meczu. Jednakże są 3 pkt więc jest super

I jeszcze Pekhart ... chyba grał w tym meczu... niewidoczny u bez formy statysta w tym meczu odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie warto na jego zachowanie zwracać uwagi , zostanie podsumowany na koniec sezonu , to zwycięstwo ze słabym Piastem nie zatuszuje sezonu wiosennego ...ważne te 3 punkty w końcowym rozliczeniu ale nikt nie odpuszcza i nie odpuści Legii żadnego meczu .....pozdro odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.. A ten farbowany co pokazywal trybuna odpowiedz

Klanik - 57 minut temu, *.chello.pl @Antek: Że ma uszy brudne. odpowiedz

Klanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panie Turek, kończ pan ten mecz! odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.co.uk Doping jak na cracovi hahaha odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pier... pozoranci.

piast sytuacja za sytuacją. Po co wpuszcza najsłabszego w gronie obronców Kapuadiego? Znowu fatalne wybory pseudo trenera.

Mentalnie , piłkarsko drużyny nie ma odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To jest skandal, won z tym trenerem, zdejmuje znowu grającego guala zostawia drewnianego knedla! odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy oni nie mogą normalnie wygrać meczu, nawet u siebie? odpowiedz

Redi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Może ja się nie znam, ale powiedzcie, jest czerwona kartka i ok zmiana ofensywnego na defensywnego, ale czemu zdejmuje zawodnika który ma dziś liczby, umie utrzymać się przy piłce, dryblingiem może stworzyć przewagę, a zostawia takiego Pekharta, który będzie czekał tylko na wrzutki których pewnie już nie będzie za wiele. Nie rozumiem odpowiedz

Marcinos - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Redi: bo lepiej broni odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Ten pajac zdejmuje Guala,który sam może zrobić gola a zostawia Pekharta,którego trzeba trafić w głowę! odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com No i trener nastepny komplentny idiota. Zamiast sciagnac bezproduktywne drewno Pekhart, to sciaga hiszpana, ktory jest w gazie i moglby miec hattricka. A hattrick moze miec wrecz "zbawienny" wplyw na napastnika. Runkajic won do posredniaka! odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czerwona kartka dla Wszolka jak złoto...

Niestety należała się jak psu micha... odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Wszolek idiota znowu sie zee sral. Co za debilizm zeby tak ryzykowac dobro druzyny. Idiota totalny. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl I chyba niestety ten pseudotrener zachowa posadę! odpowiedz

Ronald - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy na naszym stadionie jest tylko miejsce na flagi dzielnicowe od strony żylety odpowiedz

Agnosticbelieve - 2 godziny temu, *.centertel.pl To co zrobił Hładun to kryminał, my wogole nie mamy bramkarza odpowiedz

Mat - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Agnosticbelieve: Kochalski wróci z wypożyczenia i problem rozwiązany. odpowiedz

Berek - 1 godzinę temu, *.170.231 O co ci chodzi? Hładun ma za mało gry. Hładun wpuścił tylko raz. Gdyby zagrał Tobiasz straty byłyby dużo większe. odpowiedz

Legionistazokolicy - 2 godziny temu, *.. Ponownie Gual biega, chce, strzelą...Czyli trzeba za niego wprowadzić goleadora Macieja... On ich zniszczy odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Utrzymać cenny remis za wszelką cenę!!! odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I 1-1. tak z dupi,bo obrony nie ma,bo po co było kogoś kupić?? Brawo El loko ,brawo twój kunszt biznesowy:( odpowiedz

Warszawa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Josue out.

Trzeba przemeblować cały skład.

Oni są wypaleni... odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Kolejny ręcznik w bramce,czas powiesić brudną ścierę na poprzeczce! odpowiedz

Traktor - 2 godziny temu, *.net.pl **** z wynikami. Jest 20 koła na trybunach i Modułowa kasa się zgadza. Jesteśmy współtwórcami tego kabaretu. odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Marność nad marnościami. odpowiedz

Klanik - 2 godziny temu, *.chello.pl josue wypad dziadu! odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Josue ma problemy Emocjonalne narwaniec i dyskutant .Nie zmieni się odpowiedz

Major - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wg mnie od dawna jest tak ,że kibice za bardzo rozpieszczają piłkarzy. Trochę szorstkości i od razu lepiej grają. Trzeba ich częściej cisnąć . Takie leniwe muły potrzebują poganiaczy odpowiedz

Słabo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Josue po bramce pokazał od razu gesty w stronę kibiców Legii. Nie przystoi to na kapitana Legii obrażanie swoich kibiców odpowiedz

Klanik - 2 godziny temu, *.chello.pl @Słabo : On powinien mieć bata nad sobą, a nie być kapitanem. To marna gwiazdka. Kuchy powinien wejść do gry, może coś strzeli. odpowiedz

MAde in PoLand - 2 godziny temu, *.02.net @Klanik: Takim Zachowaniem przesrał sobie Żyleta nie zapomni! odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com "Auf Wiedersein" transparent mega przekozacki :-)) odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl I znowu z hamulcowym Josue w pierwszym składzie,nie dosc że koles gra ostatnio piach to widać do tego że inni przy nim graja słabo i jest im z nim niewygodnie ,delikatnie mówiąc ps to jest w ogóle jakiiś kasmos że typ którego większość piłkarzy nie lubi i nie szanuje jest kapitanem,takie cuda możliwe tylko za Runjaicia odpowiedz

Kst - 2 godziny temu, *.fastarswiatlowod.pl @WdW: ujowo się zestarzał twoj wpis odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Tak to powinno wyglądać !

........................... Hładun ............................

Burch ... Augustyniak ... Kapuadi .... Ribeiro

.................. Elitim .... Celhaka ...............

Morishita .............. Kapustka .......... Gual

....................... Pekhart .........................

LEGIA Mistrz ! odpowiedz

Kabaret Czas Zacząć ! - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czekam na Słynną już Pieśń Nie Poddawaj się ...." Czas na Gwiazdy z Warszawy i Miodka ... odpowiedz

matus007 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Raków znowu przyfarcił... odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.plus.pl Raków potknięcie, w wyjściowym Ribeiro, tak więc rezultat końcowy już znany odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl mam nadzieję że po dzisiejszej porażce zwolnią wreszcie tego partacza! Bo żeby prostytutka z zabrza była wyżej w tabeli to już nawet nie jest skandal! To jest katastrofa!!! odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.co.uk Najlepsze to jest to że w ogóle zapomniałem że Legia gra...

Najzwyczajniej mózg odrzuca możliwość oglądania tej DEGRANGOLADE... Naturalny system obronny hahahaha.

Żeby nie google to bym nawet nie zwrócił uwagi że grają dzisiaj...

Oby w plecy sezon i tak stracony. Czekam kiedy taczki i mołotowy pójdą w ruch!

Czas skończyć mioduskemu te jego eldorado odpowiedz

Jacuśśś - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieję, że nie będę musiał wysłać Koste jutro na pośredniak... odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 Gual??? Przecież nawet Kapuadi by dal więcej niż ten ... ogorek odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.netcity.pl @majusL@legionista.com: :D odpowiedz

