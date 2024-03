Konferencja

Runjaić: Kibice mają prawo do emocji

Niedziela, 17 marca 2024 r. 20:47 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Przede wszystkim chcę podziękować naszym kibicom, którzy ponownie prawie zapełnili stadion. To pokazuje, że Legia jest bardzo ważną częścią miasta. Piłkarze, trenerzy przychodzą i odchodzą, ale kibice trwają przy drużynie, przy klubie. Doceniam frekwencję i zaangażowanie. Mam świadomość, że fani nie zawsze są szczęśliwi, ale wierzą w nas.









Jestem szczęśliwy po wygranej. To było twarde, brzydkie spotkanie, ale właśnie w takich okolicznościach cieszymy się ze zwycięstwa. W pierwszej połowie do 1-1 graliśmy na solidnym poziomie. Później podwyższyliśmy na 2-1, a po zmianie stron wyjście na 3-1 ułatwiło nam zadanie. Na przebieg drugiej połowy wpłynęła czerwona kartka Pawła Wszołka. Inna sprawa, że nie widziałem dokładnie tej sytuacji, więc nie wypowiem się na ten temat. Teraz mamy dwa tygodnie przerwy i czas na przygotowanie do następnych dziewięciu finałów.



Auf wiedersehen na trybunach? Dosłownie to znaczy „do zobaczenia ponownie”. Mam nadzieję, że to faktycznie nastąpi. Natomiast generalnie nie czułem żadnych emocji. Dlaczego miałbym je mieć? Kibice pokazują swoje emocje wyraziście i mają do tego prawo. To część naszego biznesu i pracy.

W pełni zgadzam się z oczekiwaniami wobec klubu, które oczywiście są wysokie. Nie spełnialiśmy ich i kibice mają wyrażać zdanie. Kilka razy mówiłem, żeby nas osądzać, ale na koniec sezonu, gdy będzie jasność sytuacji. Teraz pracuję i skupiam się na tym, co ma znaczenie - na zarządzaniu drużyną i przygotowaniu jej do kolejnego meczu. Pozostałe rzeczy, które mogą nas rozbijać od środka - nie skupiam się na tym. Jesteśmy po to, żeby wygrywać. Niemniej wiem, że bez kibiców jesteśmy słabsi. Jeśli Legia nie jest jednością, to jest to, co pozostali lubią. Byłem trenerem w Szczecinie i wiem, jak na to się patrzy przez innych, gdy Legia dochodzi do miejsca, w którym jest. Należy o tym pamiętać. Jestem otwarty na komunikację i jestem dostępny przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Pracuję najlepiej jak potrafię. Zarówno ja, jak i sztab - tu nie zmienia się nic w naszym podejściu.



Marc Gual? To może być przełom. W poprzednich meczach często kreował sytuacje, ale nie potrafił zamienić ich na bramki. W Legii jest inny styl grania niż w Jagiellonii. Niemniej jednak wspieramy go, dostaje od nas zaufanie, mamy jasny przekaz komunikacji. Jestem zadowolony, że trafiał do siatki i w jakim zrobił stylu. Oczekujemy więcej od niego, ale też on oczekuje więcej od siebie. Jest dobrym graczem, dobrym człowiekiem. Czasami napastnicy potrzebują nieco więcej czasu, żeby zaadaptować się w nowym środowisku - presji, stylu gry itd. Jednak dziś razem z Tomasem Pekhartem walczyli na boisku i wykonali dobrą pracę. Marcowi życzę wszystkiego dobrego, żeby kontynuował swoją pracę. Ta wygrana i te trafienia mogą dodać mu sił.



Nie obawiam się zwolnienia. Nie mam problemu, gdyby zarządzający stwierdzili, że potrzebują nowego impulsu. Jednak kadry nie zmienimy. Mamy skład taki, a nie inny. Straciliśmy zawodników, bo transfery, bo kontuzje, bo kartki, ale staramy się jak możemy i cały czas wierzę, że wszystko jest możliwe w tym sezonie. Zdawałem sobie sprawę z celów mi postawionych. Teraz mamy bardziej emocjonujący moment. Łatwo powiedzieć, że wszystko jest beznadziejnie. Rok temu było lepiej, ale należy pamiętać, że mamy za sobą ponad 40 meczów. To był i jest wysiłek, ale nie traktuję tego w ramach wymówki, tylko sytuacji, do której musimy się zaadaptować. Nawet gdy wygrywałem, to też nie do końca miałem wsparcie z różnych powodów. Było tego sporo. Czuję odpowiedzialność i czuję, że mogę pomoc drużynie, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość.