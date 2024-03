Konferencja

Vuković: Mecz jak nasz sezon w pigułce

Niedziela, 17 marca 2024 r. 20:01 Fumen, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Piasta): Gratuluję zwycięstwa gospodarzom. Nie jest to może spektakularny sposób, żeby się tłumaczyć, ale... myślę, że ten mecz zobrazował nasz sezon w pigułce. Dwie stracone bramki to stadiony świata. Takie bramki nierzadko oglądamy również w wykonaniu Legii. Traf chciał, że padło na nas.









W drugiej połowie... Z pięciu metrów uderzamy nad bramką z woleja. Później poprzeczka, pudło. Do tego po czerwonej kartce dla Pawła Wszołka było sporo zamieszania w polu karnym Legii, ale nie chciało wpaść. Tak to wyglądało w przekroju całego sezonu.



Musimy pracować konsekwentnie, żeby przyciągnąć szczęście. Widziałem nieudane mecze Legii w tym sezonie i mam wrażenie, że inne ekipy robiły niekiedy mniej niż my dzisiaj, a wywoziły chociaż punkt. W tej trudnej dla nas sytuacji musimy poszukać punktów w nadchodzących spotkaniach.



Na pewno inne są odczucia, gdy trafia się na inny stadion niż dzisiaj. Nie co dzień trafiasz do miejsca, gdzie spędziłeś połowę świadomego, dorosłego życia. To budziło emocje we mnie, ale nie miało wpływu na przygotowania i pracę w trakcie meczu.