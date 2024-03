W końcu wyczekane przełamanie

Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Piotr Podbielski

Techniczny: Patryk Świerczek



Legionista z okolicy - 17 minut temu, *.. To żadne przełamanie. Przypudrowanie. Grę każdy widział. Trzymać Josue z dala od boiska. Jak można się tak uzależnić od jednego gościa, w dodatku chimerycznego i źle wpływającego na zespół. Dopóki były wyniki to nie było tego tak widać. Co z tego że czasem da fajną piłkę, ile pośle .uj wie gdzie i jeszcze ma pretensje że ktoś nie doszedł. Podziekować za to co zrobił i dać bilet gdzie chce i chipsy na drogę odpowiedz

13 - 20 minut temu, *.205.20 Proszę grzecznie redakcję o nienaduzywanie słowa PRZELAMANIE. Piękny gol J. Piękne gole G. Ale to pierwszy zwycięski mecz od dawna... Przełamaniem nazywa się moment w którym wiadomo, że nie można go cofnąć... A tu, jeśli przegramy następny mecz... To będzie koniec a nie przełamanie.. I to znaczy że to był fuks a nie przełamanie. Także ten, no, tego . Pozdrawiam. Dziękuję za dobrą robotę. Elo odpowiedz

Legionista z okolicy - 38 minut temu, *.. W Guala zawsze wierzyłem, jest stłamszony przez Josue. Jak mu coś nie wyjdzie to tamten macha łapami, drze ryja. Dziś jakby grali z pominięciem pajaca i Gual zrobił swoje. A jeśli chodzi o grę to dalej dramat, brak pomysłu, ładu, do obrony zdążyłem już przywyknąć. Zdjąć Josue, Pankowa, Ribeiro, dać wolną rękę Gualowi i może będzie lepiej. A i trzymać Maciusia jak najdalej od boiska???? odpowiedz

fan1956 - 40 minut temu, *.tpnet.pl Z czego się cieszyć, tylko jedynie z wyniku. odpowiedz

Ośmieszył i stanął przeciwko Żylecie - 42 minuty temu, *.play-internet.pl JOSUE WOŁAŁ PIŁKARZY BY NIE SZLI POD ŻYLETĘ. PO BRAMCE KAŻDY WIDZIAŁ ZE POKAZAŁ GEST BY ŻYLETA SIĘ ZAMKNĘŁA . Po czymś takim nigdy więcej nie powinien założyć koszulki w barwach Legii!!! odpowiedz

Żmija - 33 minuty temu, *.vectranet.pl @: A czy ty musisz zaśmiecać forum spod kilku nicków?? odpowiedz

JOSUE PODNIESIENIE RĘKI NA ŻYLETĘ TO BYŁ NAJWIĘKSZY BŁĄD - 47 minut temu, *.play-internet.pl Po takim ośmieszeniu Żylety to powinien być ostatni mecz JOSUE w koszulce Legii ! odpowiedz

Roma - 48 minut temu, *.lunet.eu Może jednak spróbujmy trzeciego bramkarza odpowiedz

Micz - 56 minut temu, *.. Żadne przełamanie.

W końcu dopisało nam szczęście.

Piast w drugiej połowie miał ze trzy setki. Dalej na obronę Legii wystarczy kopnąć piłkę do przodu.



Jak można zdjąć najlepszego na boisku Guala i zostawić niewidocznego, drewnianego Pekharta!!!!



Mamy teraz przerwę. Oby Kosta wyleciał i ratujemy puchary. odpowiedz

Brak szacunku do Żylety nie wybaczalny !!! - 57 minut temu, *.play-internet.pl Co by nie mówić to Josue dziś ośmieszył całą Żyletę odpowiedz

(L)oco - 43 minuty temu, *.38.140 @Brak szacunku do Żylety nie wybaczalny !!!: Czemu? Co zrobił? odpowiedz

Piotrek - 58 minut temu, *.gigainternet.pl Wystarczyło nie stracić punktów z drużynami walczącymi o utrzymanie - ŁKS, Korona, Puszcza x2 i mielibysmy lidera. odpowiedz

Lao - 59 minut temu, *.netfala.pl Zacznijmy od plusów:

- bardzo ładne bramki Guala w zasadzie po indywidualnych akcjach

- wreszcie gol ze stałego fragmentu

Minusy:

- to raczej Piast przegrał zremisowany dla nich mecz

- w dalszym ciągu koszmar, dramat i wszystko co najgorsze jeśli chodzi o formację obronną

- Wszołek w dramatycznej formie

- Josue, który mimo bramki gra swoje, opóźnia, robi kółeczka i pokazuje huk wie jakie gesty, mam nadzieję, że ten typ za swoje podejście skończy po tym sezonie przygodę z nami

- wielkiej poprawy nie widać odpowiedz

Wolfik - 9 minut temu, *.mm.pl @Lao: Dokładnie to Kolego opisałeś. Mecz w pigułce. Całkowicie się zgadzam. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl wazne 3 pkt i moze wreszcie Gual odpalil odpowiedz

Wacha - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zachowanie Wszołka karygodne.

Gol Josue piękny, zachowanie po kartce wysoce nieodpowiednie i niegodne kapitana.

Gole Guala piękne, wreszcie coś wyszło.

Zmiana Kosty po kartce Wszołka (zdjęcie Guala i zostawienie bezproduktywnego Pekharta) niewłaściwa.



Patrząc na tabelę, aż łzy się cisną...tyle punktów potraconych na lewo i prawo z potęgami jak Stal, Niepołomice, Warta, ŁKS, Korona i ostatnio Widzew...powinniśmy być spokojnym Liderem z dużą przewagą punktową nad resztą stawki...szkoda sezonu (niby dalej mamy szansę na końcowy sukces, ale moim zdaniem jest po ptakach). odpowiedz

Dori - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czas pożegnać tego pajacyka. Ze stojącej piłki, raz na jakiś czas to i junior by strzelił. Po za golem nic nie pokazał. Josue out. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.. No cóż cieszyć może jedynie wynik,który jest zdecydowanie lepszy niż sama gra.Żal było patrzeć jak grała Legia po wyrzuceniu z boiska Wszołka.Autobus we własnym polu karnym i ekspediowanie piłki byle dalej od bramki Hładuna,bo na jakąkolwiek akcję piłkarzy Legii już nie było stać.Piast nie schodził w zasadzie przez te ostatnie pół godziny meczu z połowy Legii. Cieszą trzy punkty i nic poza tym. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Josue pomimo ładnej bramki, najsłabszy na boisku, tyle akcji co zwolnił w pierwszej połowie to kryminał, Panowie i Panie nie bronię trenera, ale zdjął Guala, bo piast miał tyle wrzutek że mimo wszystko drewniany Tomas bardziej się przydał, ogólnie bardzo słabo to wyglądało z Hładun nie najlepiej się zachował przy bramce, ale mimo wszystko wyłapywał wrzutki - moim zdaniem pewniejszy od Kacperka, a Wszołkowi przerwa się przyda z uważaj że jeśli oceniać kto najbardziej spadł z formą jest on na 1 miejscu odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Widzieliśmy jaki obiektywny jest prostak z Krakowa niejaki Musiał, Gual odpalił,Hladun w przeciwieństwie doTobiasza ma szczescie,mecz słaby, że słabym piastem.trener do zmiany,niech odpocznie. odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ważne 3 punkty ......ale to zwycięstwo nie oznacza pożegnania z kryzysem w całym kabaretowym klubie , Josue ma takie zachowanie cwaniaka zostanie podsumowany na koniec sezonu myśli że dziś że słabym Piastem zatuszował cała rundę wiosenną? To się Bardzo pomyli ....pozdro odpowiedz

Malarz do Bełchatowa - 1 godzinę temu, *.mm.pl Zwycięstwo ważne, ale ważniejsze, że bramkarz nie bronił nogami. odpowiedz

Pindoles - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jazda po Mistrza! Jesteśmy najlepsi! odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl „ Było to również pierwsze zwycięstwo po serii 5. spotkań bez ligowego triumfu.” - po serii 4. odpowiedz

No takich gestów w stronę żylety od piłkarza Legii to jeszcze nie było - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A o geście Josue do Żylety by się zamknęła to ani słowa . odpowiedz

Baniooo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Josue miernoto, za twój gest w stronę Żylety wy.....j z klubu!!!! odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo ❤️???????? nareszcie długo czekałem na 3 punkty , pozdro dla Kibiców Legii Warszawa !!!

odpowiedz

Matias - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gual w końcu!!! Mam nadzieję że to przełamanie. Patrząc na resztę wyników jakaś tam szansa na mistrza nadal jest. Oby teraz tylko zwycięstwa! L! odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Fantastyczne zdjęcie z boiska będącego na fali Guala i zostawienie drewnianego Pekharta - meisterschaft słodkopierdzącego Dyzmy trenerki odpowiedz

Cyrk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Josue po bramce pokazał wymowny gest do żylety by się zamknęła odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Cyrk : czy do loży vip ? odpowiedz

kamyk - 10 minut temu, *.chello.pl @ja : pokazał w stronę vip odpowiedz

