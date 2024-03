U-21: Tobiasz powołany na eMME

Piątek, 15 marca 2024 r. 09:05 Redakcja, źródło: 90minut.pl

Kacper Tobiasz otrzymał powołanie do reprezentacji Polski do lat 21 na mecze eliminacji do mistrzostw Europy. Podopieczni Adama Majewskiego rozegrają dwa spotkania - z Izraelem 21 marca o g.17:30 oraz pięć dni później z Bułgarią w Chorzowie.