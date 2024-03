Wyniki legionistów w turnieju finałowym OOM

Hokeiści Legii Warszawa wzięli udział w turnieju finałowym Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, który rozegrany został w Oświęcimiu. Zawody mają rangę mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Legioniści, którzy wrócili na hokejową mapę Polski w kategorii juniora młodszego po bardzo długiej przerwie, doznali trzech wysokich porażek w grupie A i nie awansowali do walki o medale. MOSM Tychy 27-0 (9-0, 10-0, 8-0) Legia Warszawa Bramki: Skrzypski 6, Rusowicz 5, Liaszczku 4, Janik 2, Petrażycki 2, Myszka 2, Barouski, Centkowski, Sroczyński, Słomian, Wiszeniełski, Polnar. MOSM: Chabior, Bochyński) - Wilczok, Janik, Skrzypski, Petrażycki - Kaszalewicz, Barouski, Liaszczuk, Bagienko, Rusowicz - Tańczyk, Matera, Myszka, Marczak, Centkowski - Sroczyński, Słomian; Wiśniewski, Zimny, Polnar. trener: Krzysztof Majkowski. Legia: Stojek, Opiłowski - Szyłak, Gajda, Kućmierz, Rocki, Nowosad - Laskus, Kwitek, Szyszliuk, Malchyk, Sydorow - Szchrebatiuk, Baj, Szymczak, Krawczyński. trener: Grzegorz Brejta Legia Warszawa 2-11 (0-4, 1-5, 1-2) UKH Unia Oświęcim Bramki: Kućmierz, Rocki - Ziober 2, Kozak, Uszakow, Domalewski, Kot, Dawid, Mościcki, Płatacz, Tondryk, Ćwiek. Legia: Stojek, Opiłowski - Szyłak, Gajda; Kućmierz, Rocki, Nowosad - Laskus, Kwitek, Szyszliuk, Malchyk, Sydorow - Szchrebatiuk, Baj, Szymczak, Krawczyński. trener: Grzegorz Brejta Unia: Kusak - Ćwiek, Wanat, Tondryk, Piotr Płatacz, Wiśniowski - Paweł Płatacz, Mościcki, Dawid, Kot, Krajewski - Filip, Staniecko, Ziober, Domalewski, Uszakow - Kożuch, Kozak, Ziankou. trener: Witold Magiera JKH GKS Jastrzębie 21-1 (6-0, 9-1, 5-0) Legia Warszawa Bramki: Galant 4, Frydman 4, Iliuszkin 3, Osiadły 3, Wyrwicz 2, Zając 2, Wojciechowski, Kamienieu, Midzierski, Pasoń - Rocki. JKH: Karnaczał - Iliuszkin, Wojciechowski, Osiadły, Zając, Chrobociński - Kamienieu, Midzierski, Stankevicius, Frydman - Muzyka, Czyż, Wałęga, Gołofit, Galant - Breske, Wyrwicz, Sikora II, Pasoń. trener: Igor Dwornyk Legia: Stojek, Opiłowski - Szyłak, Gajda, Kućmierz, Rocki, Nowosad - Laskus, Kwitek, Szyszliuk, Malchyk, Sydorow - Szchrebatiuk, Baj, Szymczak, Krawczyński. trener: Grzegorz Brejta

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.