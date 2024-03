Wygrana Zembrzuskiej w turnieju OTK U-16 w Bytomiu

Na kortach Górnika Bytom rozegrano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny do lat 16, w którym legionistka, Zuzanna Zembrzuska w parze z Zofią Janusz z AZS-u Poznań zwyciężyły w grze podwójnej. W finale Zembrzuska i Janusz pokonały zawodniczki ŚCT Pszczyna - Magdalenę Matyniak i Zofię Wojcieszak 6-3, 6-4. Wyniki legionistów: I runda: Zuzanna Zembrzuska - Maja Dziembała (KT Bażantowo Katowice) 6-1, 6-2 II runda: Zuzanna Zembrzuska - Zofia Janusz (AZS Poznań) 2-6, 3-6 I runda: Hanna Bubnova - Patrycja Jach (Avia Świdnik) 6-2, 6-0 II runda: Hanna Bubnova - Zofia Wojcieszak (ŚCT Pszczyna) 1-6, 6-3, 1-6 I runda: Jan Pasiorowski - Alex Kilian (Come-on Wrocław) 1-6, 1-6 I runda: Zuzanna Zembrzuska/Zofia Janusz (AZS Poznań) - Marta Dudek (GKS Bełchatów)/Wiktoria Nowicka (ŚCT Pszczyna) 6-0, 6-2 1/2 finału: Zembrzuska/Janusz - Kornelia Stępkowska (St.NET Warszawa)/Sofia Tikus (KS Dragon) 6-1, 6-1 Finał: Zembrzuska/Janusz - Magdalena Matyniak/Zofia Wojcieszak (ŚCT Pszczyna) 6-3, 6-4

