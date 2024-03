Zapowiedź meczu

Mecz wielkiej wagi

Sobota, 16 marca 2024 r. 23:15 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia zagra ostatni mecz przed zbliżającą się przerwą reprezentacyjną. Sytuacja w tabeli stołecznego klubu staje się coraz bardziej skomplikowana. Po ostatniej ligowej kolejce plasował się na odległej 6. lokacie, a po wygranej Górnika spadł na 7. miejsce. Przy Łazienkowskiej nikt nie wyobraża sobie innego scenariusza niż zainkasowanie w niedzielę kompletu punktów.



Niepewna sytuacja Runjaicia



Atmosfera wokół Legii stała się w ostatnich tygodniach wyjątkowo gęsta. Przy Łazienkowskiej można usłyszeć, że trener Kosta Runjaić nie musi obawiać się na razie zwolnienia i ma poparcie zarządu. W przeszłości takie słowa wsparcia niejednokrotnie okazywały się jednak "pocałunkiem Judasza". Sytuacja w Warszawie potrafi zmieniać się jak w kalejdoskopie. Niewykluczone, że po ewentualnej kolejnej stracie punktów pozycja niemieckiego szkoleniowca zostanie zachwiana do granic możliwości.



Runjaić ma świadomość swojego położenia i na konferencji przedmeczowej jasno zakomunikował, że do końca obecnego sezonu jego drużyna musi tylko i wyłącznie wygrywać. W piątek w swoim meczu zwyciężył Lech, który przed weekendowymi rozstrzygnięciami wskoczył na najniższy stopień podium. Strata "Wojskowych" do niego to na dzisiaj aż sześć "oczek". Nic więc dziwnego, że Legia jest niejako zmuszona do wygrywania. W przeciwnym wypadku już na kilka kolejek przed końcem rozgrywek będzie mogła uznać sezon za stracony.



Potrzeba rychłych zwycięstw nie objawia się co prawda w innym zachowaniu sztabu szkoleniowego. Być może jest to pokłosie spotkania z dyrektorem sportowym, Jackiem Zielińskim, który wierzy nadal w nich wierzy. W mijającym tygodniu piłkarze pracowali w spokojnej atmosferze. - Z motywacją, tak jak w minionych tygodniach, nie było kłopotu. Atmosfera jest dobra, nadal odczuwamy jedność. Patrzymy jednak trzeźwo na nasze wyniki. Wiemy, że nie sprostaliśmy oczekiwaniom własnym i kibiców. Możemy wyjść obronna ręką tylko jeśli jeszcze bardziej się scalimy. Atmosfera jest dobra, ale nie brakuje elementów napięcia. Zawodnicy wyjdą na boisko bez żadnych mankamentów motywacyjnych, z odpowiednim nastawieniem do meczu - mówi Runjaić.



Problemy Kapustki



W ostatnich meczach postacią pozytywnie wyróżniającą się postacią był Bartosz Kapustka. Niestety, pomocnik nie ma szczęścia i często trapiony jest przez kontuzje. W czwartek nie dokończył treningu z powodu problemów ze stawem skokowym. Dzień później przechodził już rehabilitacje, która daje nadzieję na to, że pojawi się on w niedzielę na murawie. Trzeba jednak będzie mieć na uwadze fakt, że na pewno nie będzie wówczas przygotowany do gry na 100%. Taka informacja na pewno nie jest dobra dla niemieckiego trenera, który jasno komunikował, że wiąże z tym piłkarze spore nadzieje.



Przy nazwisku Kapustki można więc postawić na ten moment znak zapytania, natomiast wiadomo, że przeciwko Piastowi nie zagrają Patryk Kun i Blaz Kramer. Obydwaj leczą kontuzje, ale zdecydowanie gorzej sprawa wygląda ze słoweńskim napastnikiem. Kramer musi przejść operację, przez co nie będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego do końca sezonu. Przez jego nieobecność, ograniczyło się nieco pole manewru w formacji ataku. Być może swoją szansę otrzyma Tomas Pekhart, który ostatnio zasiadał na ławce rezerwowych. W takim wypadku Czech byłby najprawdopodobniej wspierany przez Marca Guala i Josue.



fot. Mishka / Legionisci.com



Z dobrych informacji należy odnotować powrót do treningów Artura Jędrzejczyka. Spodziewać się jednak można, że przeciwko Piastowi nie wybiegnie w wyjściowej jedenastce. W pierwszym składzie najprawdopodobniej wybiegnie takie same trio jak niedawno przeciwko Widzewowi: Radovan Pankov - Rafał Augustyniak - Yuri Ribeiro.



Ostatni przegrany mecz z Widzewem niewiele różnił się od ostatnich porażek legionistów. "Wojskowi" ponownie mieli swoje okazje, znów zabrakło im skuteczności i po raz kolejny stracili gola po prostym błędzie w obronie. Z jednej strony można więc mieć nadzieję, że tym razem piłkarzom będzie sprzyjało nieco więcej szczęścia i wreszcie odblokują się oni w ofensywie, jednak ostatnie zawirowania w formacji ataku mogą podawać to nieco w wątpliwość. Dużo będzie zależało od elementu zaskoczenia. Ostatnie spotkania pokazały, że przeciwnicy nauczyli się już schematów rozgrywania akcji przez Legię, potrafią wyłączyć głównego kreatora którym jest Josue, co w konsekwencji prowadzi do problemów z konstruowaniem ataku.





Miejsce w lidze po ostatniej kolejce12Najlepszy strzelecPatryk Dziczek(występy: 26, gole: 9)Ostatni mecz1-0 Puszcza NiepołomiceOstatni przeciwko Legii1-1 (sezon 23/24, 8. kolejka Ekstraklasy)





Wahania formy Piasta



W tym sezonie Piast przechodzi wahania formy. Gracze z Gliwic plasują się na co dzień między 10. a 13. miejscem w ligowej tabeli. W obecnych rozgrywkach Piast dał się poznać jako drużyna remisująca swoje mecze zdecydowanie najczęściej. Na 24 rozegrane kolejki najbliższy rywal Legii dzielił się z przeciwnikami punktami aż 13 razy. Od początku roku gliwiczanie nie grają najlepiej. Na siedem meczów przegrali aż cztery razy chociaż w ostatniej kolejce udało im się pokonać skromnie 1-0 Puszczę Niepołomice.



Zdecydowanie zaskakująco dobrze Piast wygląda natomiast w Pucharze Polski. Nie tak dawno pewnie 3-0 pokonał u siebie Raków Częstochowa, dzięki czemu zapewnił sobie awans do półfinału tych rozgrywek. To zwycięstwo było tym bardziej zaskakujące, że niewiele wcześniej w lidze górą byli mistrzowie Polski, którzy wygrali 3-1.



W ostatniej kolejce przeciwko Legii swój zespół prowadził Daniel Myśliwiec, który w przeszłości związany był ze stołecznym klubem jako asystent. Tym razem pokonać "Wojskowych" będzie chciał Aleksandar Vuković. Serb prowadzi Piasta od października 2022 roku jednak dopiero po raz pierwszy będzie miał okazję zmierzyć się ze swoim były klubem na Łazienkowskiej.



- Nie doświadczyłem jeszcze prowadzenia meczu przy Łazienkowskiej jako trener gości. Teraz będę miał po raz pierwszy taką okazję. Na pewno nie jest to mecz jak każdy inny. Wracam do miejsca, w którym spędziłem wiele lat jako zawodnik i trener. Jest to dla mnie rzecz wyjątkowa. Poza tym jest to mecz z trudnym rywalem, w naszej trudnej sytuacji. Rzeczą nadrzędną dla nas jest walka o punkty i poprawa miejsca w tabeli - powiedział Vuković.



Gdzie obejrzeć?



Spotkanie Legii z Piastem Gliwice rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30. Transmisję będzie można zobaczyć na Canal+ 4K Ultra, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



