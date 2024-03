I liga: Legionistki Warszawa 3-1 Skra Częstochowa

I-ligowy zespół Legionistek wygrał pierwsze spotkanie w obecnym sezonie. Legionistki pokonały w LTC Skrę Częstochowa 3-1 (1-1). Pierwszego gola dla naszej drużyny zdobyła Amelia Przybylska w 15. minucie. Rywalki wyrównały w 32. minucie. Po przerwie dwie bramki dla Legii zdobyła Martyna Sobczyńska - w 55 i 64. minucie. Tym samym Legionistki zdobyły pierwsze w tym sezonie punkty. Do miejsca dającego utrzymanie zespół traci 8 punktów. 23 marca Legionistki czeka wyjazdowe spotkanie z Polonią Środa Wielkopolska.

