Na niedzielnym meczu z Piastem Gliwice, Nieznani Sprawcy sprzedawać będą koszulki z motywem oprawy zaprezentowanej na meczu z Molde - skierowanej do UEFA. Ich cena to 61 złotych, sprzedaż prowadzona będzie w przerwie meczu pod gniazdem na Żylecie. Całkowity zysk z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na oprawy.

Suprise - 59 minut temu, *.orange.pl taka koszulkę to se mogę zrobić za 35 zł....nic specjalnego... odpowiedz

Je - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda ze nie po 100 zl !!! odpowiedz

