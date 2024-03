Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 16 marca 2024 r. 21:49 Raffi, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi pokonali 3-0 Stal Rzeszów i samodzielnie prowadzą z przewagą 2 pkt. w grupie wschodniej CLJ U17. Drużyna LSS U16 zremisowała 2-2 z rezerwami Polonii. Legia U13 rozegrała niezłe spotkanie ze starszymi kolegami z AP Dąb Wieliszew. Zespół U11 dobrxee wypadł w festiwalu gier "Graj jak Robert Lewandowski" na Varsovii. Legia U10 zagrała z Pcimianką, a gracze o rok młodsi - z Varsovią 2015. Kolejne mecze w niedzielę. Więcej informacji - wkrótce.



CLJ U17: Legia U17 (2007 i mł.) 3-0 Stal Rzeszów U17

Gole:

1-0 58 min. Filip Przybyłko (as. Maksymilian Sterniczuk)

2-0 84 min. Samuel Kovačik (as. Maksymilian Sterniczuk)

3-0 89 min. Mikołaj Kotarba (dobitka strzału Maksymiliana Sterniczuka)



Strzały (celne): Legia 11(5) - Stal 0



Legia: Konrad Kassyanowicz - Dawid Korzeniowski [08], Szymon Chojecki, Franciszek Pollok (61' Mateusz Lauryn [08]) - Mikołaj Kotarba, Paweł Ambrożko (70' Dawid Foks), Filip Przybyłko [08] Ż(80' Kacper Morawiec [08]), Eryk Mikanowicz (70' Radosław Czerwiec) - Jan Gawarecki [08](16' Konrad Kraska), Maksymilian Sterniczuk [08], Samuel Kovačik. Rezerwa: Michał Bobier (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



1 liga maz. U16: Legia LSS U16 (2008 i mł.) 2-2 (1-1) Polonia II Warszawa'08

Gole:

1-0 3 min. Jakub Drzazga (as. Oskar Kurc)

1-1 16 min.

1-2 75 min.

2-2 82 min. Kiryło Balickyj b.a.



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz [09] - Fabian Radziński (46' Konstanty Brzozowski), Nikodem Skibiński, Kiryło Balickyj [10] - Jakub Rzępołuch (70' Franciszek Żak), Patryk Ciborowski, Aleksander Dworski [09](46' Adam Kulicki), Lucjan Napieralski, Oskar Kurc - Maximilian Partyka (46' Dmytro Lytowczenko), Jakub Drzazga

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Sparing: Legia U13 - Dąb Wieliszew U14 (2010 i mł.)



Strzały (celne): Legia 30 (25) - Dąb 3(3)



Legia: Błażej Ślazyk [10], Franciszek Golański [10] - Filip Wancerz, Stanisław Głebowski, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Konstanty Łysiak, Wojciech Kuś, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Fryderyk Paprocki, Tomasz Stefański, Nicodeme Chodkowski, Stefan Podgórski, Bartosz Ilków [LSS], gracz testowany, Stefan Podgórski

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk





Festiwal Gier "Graj jak Robert Lewandowski" (rocznik 2013 i mł.)



Legia weystąpiła na obierktach Varsovii w czwórmeczu z Wigrami Suwałki, Varsovią i Wisłą Płock. Klasyfikacja mini-turnieju nie była liczona - ważniejsza była dobra zabawa zawodników połączona z celami szkoleniowymi. Legioniści zaprezentowali się dobrze i nie dawali się zepchnąć do niskiej obrony. Mimo wszystko mecze były całkiem ciekawe, w szczeólności pojedynki z Varsovią i Wigrami.



Legia: Jakub Tkaczyk, Maksymilian Pająk, Konstanty Leonkiewicz, Michael Oyedele, Konstantsin Yushkavets [14], Piotr Nowotka, Adam Rymszo, Leon Kowalczyk, Oliwier Siuda, Leon Gańko, Tobiasz Paprocki, Szymon Chodkowski, Ignacy Wojciechowski, Antoni Adamkiewicz

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski