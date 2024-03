Brąz Marcinka w Wilnie

Pięściarz Klubu Bokserskiego Legia, Rafał Marcinek zdobył brązowy medal na międzynarodowym turnieju im. Danasa Pozniakasa w Wilnie. W kat. -75kg legionista po wygranej z Ukraińcem Danylo Suprovychem, w półfinałowym pojedynku przegrał z Ukraińcem, Artemem Vasilenko. Drugi ze startujących legionistów - Maciej Marchel w kat. -63,5 kg został sklasyfikowany na miejscach 5-8. Turniej na Litwie był formą przygotowań do Mistrzostw Europy Juniorów, które w dniach 4-14 kwietnia odbędą się w chorwackim Porecu.

