Żółtowski wicemistrzem Polski U-15

Podczas mistrzostw Polski młodzików (U-15) w zapasach w stylu klasycznym, zawodnik Legii, Stanisław Żółtowski zdobył srebrny medal w kategorii wagowej do 44 kilogramów. Zawody rozegrane zostały w Janowie Lubelskim. Legionista pokonał kolejno Mateusza Pokojskiego (MLKS Sokół Lubawa) 11:0, Dawida Wiktorczyka (ZKS Radomsko) 3:1 oraz Iwo Kubanika (ZKS Radomsko) 14:4. W finale Żółtowski przegrał 0:3 z Antonim Koćwinem (MKZ Unia Racibórz).

