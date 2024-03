Komentarze (10)

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl 2 mecze, choć było do przewidzenia, boli.

Trzeba "płacić" za brutalność. odpowiedz

Gg45 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Papa. Prawie 2 porażki xd odpowiedz

Dżinny - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy nie miało znaczenia że zawodnik drugiej drużyny miał opuszczone getry? odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Dżinny: Nie miało. odpowiedz

xD - 2 godziny temu, *.play-internet.pl komisja ligi xD odpowiedz

ding - 3 godziny temu, *.chello.pl To było pewne: chcieli go zawiesić też na mecz z Jagiellonią. odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.inetia.pl PZPN to dziady. odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Juri: Racja, dziady.

Choć w tym przypadku Komisja Ligi ESA się spisała i ukarała sprawcę. odpowiedz

Norb - 4 godziny temu, *.71.3 W takiej fornie to w mojej ocenie wzmocnienie... odpowiedz

Łukasz - 4 godziny temu, *.orange.pl Czyli nie zagra ani z Realem ani z Barceloną. Dobrze odpocznie nabierze sil i na ostatnie 7 kolejek będzie jak znalazł odpowiedz

