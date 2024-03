Wypożyczeni: Kobylak nie zatrzymał Jagi

Poniedziałek, 18 marca 2024 r.

Dwóch wypożyczonych legionistów rozegrało pełne ligowe spotkania. W obu przypadkach byli to bramkarze, którzy nie mieli powodów do zadowolenia. Maciej Kikolski puścił dwie bramki w przegranym spotkaniu z Chrobrym Głogów. Natomiast Gabriel Kobylak nie zatrzymał z kolegami Jagiellonii przegrywając 0-2. Jordan Majchrzak wyszedł w podstawowym składzie na potyczkę ze Śląskiem, ale nie zdołał pokonać bramkarza wrocławian.



Wypożyczeni legioniści

Makana Baku (OFI Kreta) - do 88. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Kifisia. Ukarany żółtą kartką.

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - do 46. minuty w wygranym 4-1 meczu z Termaliką Nieciecza

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Chrobrym Głogów

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 46. minuty w przegranym 0-5 meczu z GKS Katowice. Ukarany żółtą kartką.

Kacper Knera (Elana Toruń) - do 60. minuty w przegranym 2-3 meczu z Pogonią Środa Wielkopolska

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z Jagiellonią

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - do 72. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Górnikiem Łęczna

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - nie grał w zremisowanym 3-3 meczu z Monopoli

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - do 83. minuty w zremisowanym 0-0 meczu ze Śląskiem Wrocław

Cezary Miszta (Rio Ave) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Farense

Fryderyk Misztal (Stolem Gniewino) - wyszedł w podstawowym składzie w przegranym 0-1 meczu z Cartusią Kartuzy

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 2-0 meczu z Chełmianką Chełm

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w zremisowanym 3-3 meczu z Polonią Bytom

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 74. minuty w wygranym 1-0 meczu z Unią Skierniewice

Igor Strzałek (Stal Mielec) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Zagłębiem Lubin



