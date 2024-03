Wolne dni legionistów

Po meczu z Piastem Gliwice piłkarze Legii trenowali do piątku, a następnie otrzymali od trenera Kosty Runjaicia trzy dni wolnego. Do zajęć legioniści wrócą we wtorek. Wówczas rozpoczną się bezpośrednie przygotowania do poniedziałkowego spotkania z Górnikiem Zabrze. Część zawodników wykorzystała wolne dni na krótki wypoczynek za granicą, niektórzy odwiedzili rodziny, a jeszcze inni... dali się przyłapać podczas picia mocnego alkoholu w jednym z warszawskich klubów.

Hautausmaa - 18 minut temu, *.tpnet.pl "Brawo! Urlop! Na pewno pojechał do wód! Hehehehe..." odpowiedz

Ben - 56 minut temu, *.telnaptelecom.pl Niby nic dorośli goście poszli w wolnym czasie na wódę ale biorąc pod uwagę ich dyspozycje w tym sezonie to obaj powinni do końca sezonu pograć sobie w rezerwach.

Jakby wygrywali to niech chlają skoro im nie przeszkadza ale skoro nawet nie łapią się do składu to jedna ze składowych takiego stanu rzeczy. odpowiedz

