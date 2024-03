Gual i Josue w jedenastce 25. kolejki Ekstraklasy

Marc Gual oraz Josue znaleźli się w jedenastce 25. kolejki Ekstraklasy. Obaj piłkarze trafiali do siatki w niedzielnym spotkaniu z Piastem Gliwice. Portugalczyk popisał się celnym uderzeniem z rzutu wolnego. Natomiast Hiszpan pokonał dwukrotnie Frantiska Placha po indywidualnych akcjach. Jedenastka 25. kolejki Ekstraklasy Oliwier Zych (Puszcza) - Mateusz Żyro (Widzew), Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia), Bartosz Kopacz (Zagłębie) - Kristoffer Velde (Lech), Josue (Legia), Dani Ramirez (ŁKS), Filip Marchwiński (Lech), Jacek Podgórski (Korona) - Marc Gual (Legia), Soichiro Kozuki (Górnik)

