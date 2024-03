Wyniki legionistów w Grand Prix Dolnego Śląska

We Wrocławiu rozegrane zostały Grand Prix Wrocławia i Dolnego Śląska w strzelectwie sportowym, w których startowało kilkoro zawodników Legii. Najlepsze wyniki osiągnęli Katarzyna Klepacz (trzecia w pistolecie pneumatycznym) oraz Tomasz Bartnik - piąty w karabinie pneumatycznym i karabinie w trzech postawach. Wyniki legionistów: Pistolet pneumatyczny kobiet: 3. Katarzyna Klepacz 217.5 pkt. Karabin pneumatyczny kobiet: 26. Martyna Krzesaj Karabin pneumatcyzny mężczyzn: 5. Tomasz Bartnik 186.3 pkt. Karabin pneumatyczny Mix: 5. Tomasz Bartnik, Julia Piotrowska, 19. Martyna Krzesaj, Michał Januszewski Pistolet 25m: 11. Katarzyna Klepacz Pistolet 25m (2): 15. Katarzyna Klepacz Karabin 3 postawy: 11. Tomasz Bartnik Karabin 3 postawy (2): 5. Tomasz Bartnik 430.1 pkt. Karabin 3 postawy kobiet: 35. Martyna Krzesaj Karabin 3 postawy kobiet (2): 33. Martyna Krzesaj Karabin 50m: 58. Martyna Krzesaj

