Plan treningowy w przerwie reprezentacyjnej

Poniedziałek, 18 marca 2024 r. 12:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kolejne ligowe spotkanie Legii odbędzie się dopiero za 14 dni. W Poniedziałek Wielkanocny stołeczna drużyna uda się do Zabrza na mecz z Górnikiem. Podczas przerwy reprezentacyjnej z pierwszą drużyną nie będą trenowali Kacper Tobiasz, Filip Rejczyk i Jakub Zieliński, którzy otrzymali powołania do reprezentacji młodzieżowych.









Ponadto z treningów są w tym momencie wykluczeni Blaz Kramer i Patryk Kun. Słoweniec nie zagra do końca sezonu, a Kun lada dzień powinien wrócić do zajęć. Pozostali zawodnicy będą do dyspozycji trenera Kosty Runjaicia.



Plan na najbliższe dwa tygodnie jest standardowy. Pierwszy dzień po meczu poświęcony jest na regenerację pod okiem fizjoterapeutów w LTC, a wtorek będzie wolny. Następnie treningi odbędą się w środę, czwartek i piątek.



W sztabie rozważano rozegranie sparingu, ale ostatecznie do tego nie dojdzie. Być może kilku graczy uda się z drużyną rezerw w sobotę do Elbląga na mecz z Concordią, ale generalnie w weekend i w poniedziałek zespół nie będzie trenował. Bezpośrednie przygotowania do starcia z Górnikiem rozpoczną się w przyszły wtorek.



Mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa odbędzie się w poniedziałek, 1 kwietnia o godz. 20:00.