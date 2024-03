Koszykówka

Kacper Gordon nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 18 marca 2024 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii został 21-letni Kacper Gordon, który w obecnym sezonie występował w Arce Gdynia. Wcześniej zawodnik występował m.in. w Twardych Piernikach Toruń oraz Śląsku Wrocław.



Gordon został ze Śląskiem mistrzem Polski w roku 2022, a także brązowym medalistą rok wcześniej. W sezonie 2021/22 uczestniczył także w rozgrywkach EuroCup. W koszykówce młodzieżowej zdobywał medale mistrzostw Polski w barwach Śląska - w roku 2019 brąz w juniorach i juniorach starszych, a w roku 2021 srebrny medal mistrzostw Polski U-19. Zawodnik występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Grał m.in. na mistrzostwach Europy dywizji B do lat 16, z którą zajął 5. miejsce w roku 2018, wystąpił także w turnieju Euro Challengers U-20 przed trzema laty, w w roku 2019 został wicemistrzem Europy dywizji B do lat 18.



Umowa Kacpra Gordona z Legią obowiązuje do końca sezonu 2023/24.



Imię i nazwisko: Kacper Gordon

Data urodzenia: 06.05.2002 (21 lat)

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 184 cm

Kluby:

2023/24 Arka Gdynia (PLK) - 23 mecze, śr. 14:56 min., 6.6 pkt., 2.5 as.

2022/23 Twarde Pierniki Toruń (PLK)- 29 meczów, śr. 16:52 min., 6.9 pkt., 2.2 as.

2021/22 Śląsk Wrocław (PLK) - 16 meczów, śr. 7:30 min., 2.1 pkt., 1.1 as.

2020/21 Śląsk Wrocław (PLK) - 17 meczów, śr. 7:51 min., 2.3 pkt., 1.4 as.

2020/21 Śląsk II Wrocław (I liga) - 19 meczów, śr. 25:42 min., 13.1 pkt., 4.7 as.

2019/20 Śląsk II Wrocław (II liga) - 21 meczów, śr. 31:07 min., 20.2 pkt., 4.2 as.

2018/19 Śląsk II Wrocław (II liga) - 25 meczów, śr. 26:09 min., 13.4 pkt., 3.3 as.

2017/18 Polonia Warszawa U-18

2016/17 Polonia Warszawa U-16

2015/16 Polonia Warszawa U-14