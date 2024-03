Złoto Otowskiego w PŚ we Włoszech

Zawodnik sekcji pływackiej Legii, Kamil Otowski zdobył złoty medal na 50 metrów stylem grzbietowym, podczas zawodów Pucharu Świata w pływaniu osób niepełnosprawnych, które odbyły się w Lignano Sabbiadoro, we Włoszech. Dzień wcześniej, podczas startu na 100m stylem grzbietowym legionista zajął 4. miejsce. Kamil Otowski reprezentuje barwy Legii Warszawa od listopada 2023 roku.

