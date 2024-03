Koszykówka

Zapowiedź meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Czwartek, 21 marca 2024 r. 13:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W piątek legioniści rozegrają bardzo ważne spotkanie w rywalizacji o fazę play-off - na Bemowie podejmować będą MKS Dąbrowa Górnicza - zespół, który ma identyczne plany, a obecnie tylko o jedną wygraną mniej od Legii. Zespół z Dąbrowy Górniczej w ostatnim czasie po raz drugi z rzędu triumfował w europejskim pucharze, Alpe Adria Cup.



Turniej finałowy tegoż pucharu rozegrany został w Kapfenberg, gdzie MKS najpierw pokonał Redstone Olomoucko z czeskiego Prostějova 101:94, a w finale zwyciężył z rumuńskim Basket Clubem Timisoara 90:88. W finałowym spotkaniu najwięcej punktów zdobyli Lovell Cabbil oraz Nicolac Carvacho - po 18 pkt. W lidze ekipie z Dąbrowy wiedzie się ze zmiennym szczęściem - zespół ma bilans 12-12 i cały czas nie może być pewien udziału w fazie play-off. Po przerwie reprezentacyjnej, MKS przegrał na własnym parkiecie z Czarnymi Słupsk (-7), następnie uległ w Stargardzie Spójni (-10), a w ostatni weekend przegrał również na własnym parkiecie ze Stalą (-4). Dodając do tego wcześniejszą porażkę na wyjeździe z Dzikami (-6), zespół z Dąbrowy ma na swoim koncie cztery kolejne ligowe porażki, w tym dwie poniesione na wyjazdach.



Ekipa z Zagłębia Dąbrowskiego, dowodzona przez Hiszpana, Borisa Balibreę, jest jedną z najbardziej ofensywnych drużyn naszej ligi. Zdobywają średnio aż 95,6 punktu na mecz. Przy 83,3 pkt. Legii, która przecież również uważana jest za zespół wybitnie ofensywny. W trakcie sezonu klub z Dąbrowy nie dokonywał zbyt wielu roszad w składzie. Jedną z nich było zakończenie współpracy (w styczniu) z silnym skrzydłowym, Jeriahem Hornem, który trafił do Zielonej Góry. Również w styczniu do klubu trafił Xeyrius Williams, grający na tej samej pozycji. Williams obecny sezon rozpoczynał w niemieckiej Bundeslidze w Rasta Vechta, a wcześniej występował m.in. w Izraelu, na Węgrzech, w Grecji, czy niemieckim Würzburgu. 26-latek szybko wywalczył sobie ważną rolę w zespole i obecnie notuje 13.4 pkt., 5.4 zbiórki i 0.9 bloku, a także trafia aż 45.5% za 3 w ciągu niespełna 28,5 min. na boisku. Wcześniej, bo w listopadzie pozyskano z Trefla Błażeja Kulikowskiego, który może liczyć na znacznie większą rolę w zespole (śr. 5.8 pkt. i aż 43.5% za 3 pkt., w ciągu 22,5 min. na parkiecie).



Czołowym strzelcem zespołu jest grający kolejny sezon w Polsce - rozgrywający Tayler Persons, który w ostatnim sezonie bardzo dobrze zaprezentował się w Toruniu, a w rundzie rewanżowej sezonu 2020/21 występował w GTK Gliwice. Zawodnik zdobywa średnio 16.7 pkt. na mecz, rozdaje aż 9.0 asysty i bardzo skutecznie (87.1%) wykonuje rzuty wolne. Jako rzucający obrońca świetnie radzi sobie Hiszpan, Marc Garcia, który po raz pierwszy opuścił ligę hiszpańską. Wychowanek Barcelony, w ostatnich latach występował głównie w Fuenlabradzie, a w MKS-ie zdobywa 19.1 pkt., trafiając 44 procent rzutów za 3. Na obwodzie legioniści będą mieli naprawdę trudne zadanie, bowiem kilku graczy najbliższego rywala, bardzo skutecznie rzuca z dystansi. Do nich zaliczyć trzeba również Lovella Cabbila (37.6%), grającego wymiennie na pozycjach 1-2, zdobywającego śr. 13.8 pkt. i rozdającego 3.8 as. W roli środkowego świetnie spisuje się Amerykanin, Nicolas Carvacho, który w minionym sezonie z powodzeniem występował w Würzburgu. W Dąbrowie zdobywa 14.5 pkt., notuje 8.9 zbiórki, a najwuiększym jego mankamentem jest skuteczność z linii rzutów wolnych (57%). Najskuteczniejszym Polakiem w zespole jest Dominik Wilczek (śr. 9.2 pkt. w niespełna 19 min.). Powyżej 10 minut, oprócz wspomnianego już Kulikowskiego, grają Dawid Słupiński (śr. 5.3 pkt.), Maciej Kucharek (3.6 pkt.) i Marcin Piechowicz (2.1 pkt.).



W piątkowym meczu warszawska publiczność będzie mogła zobaczyć po raz pierwszy Tyran De Lattibeaudiere - jamajski podkoszowy zadebiutował w pierwszej połowie wyjazdowego meczu z Sokołem, ale ze względu na brak treningów z drużyną przed meczem w Łańcucie, jego premierowy występ ograniczył się do czterech minut. Tym razem Tyran będzie mógł liczyć na dłuższy występ. Debiut z eLką na piersi zaliczy także pozyskany ostatniego dnia okienka transferowego, Kacper Gordon, 21-letni rozgrywający, który urodził się w Warszawie, a ostatnie lata spędził we Wrocławiu, Toruniu, a obecny sezon w Gdyni.







Legia po dwóch kolejnych porażkach - z Treflem i Bilbao, w ostatniej kolejce pokonała Sokoła w Łańcucie, grając bez Lorena Jacksona. Nasz rozgrywający odpoczywał przez kilka dni, by dojść do pełnej sprawności. Pod jego nieobecność więcej minut otrzymał Marcin Wieluński, który w Łańcucie pokazał się z dobrej strony. Teraz rywalizacja na pozycji numer jeden, po dołączeniu do zespołu Kacpra Gordona, jeszcze się zwiększy, szczególnie, że o minuty walczy również jeden z najlepszych defensorów w naszej ekipie - Marcel Ponitka. Piątkowy mecz z MKS-em będzie przedostatnim w sezonie zasadniczym, jaki Legia rozegra przed własną publicznością. Mamy nadzieję, że na parkiecie zobaczymy zespół walczący tak ambitnie, jak w pierwszym meczu z Bilbao Basket.



W pierwszym meczu obecnego sezonu, legioniści pokonali w Dąbrowie MKS 103:86. W minionym sezonie legioniści po wysokiej porażce na wyjeździe, zwyciężyli z MKS-em na Bemowie (+15). Legia wygrała cztery kolejne domowe spotkania z MKS-em. Ostatnia wygrana dąbrowian w Warszawie z Legią, miała miejsce blisko pięć lat temu - w kwietniu 2019 roku (75:77).



Piątkowe spotkanie rozegrane zostanie o godzinie 17:30 w hali OSiR Bemowo. Bilety kupować można TUTAJ oraz od 16:00 w kasach biletowych przy wejściu do hali. Bezpośrednią transmisję spotkania można obejrzeć w Polsacie Sport Extra. W przerwie meczu będzie miał miejsce konkurs (dla osób pełnoletnich) - Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będą 2000 złotych. W naszym sklepie, który zlokalizowany jest pod główną tablicą wyników, dostępne są koszulki meczowe, t-shirty, bluzy, czapki, kalendarze, kubki oraz smycze. Zapraszamy!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 27-16

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,3 / 81,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,9%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński, Kacper Gordon (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Tyran De Lattibeaudiere, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik, Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 426 (śr. 19,4), Aric Holman 336 (14,6), Raymond Cowels 262 (śr. 10,9), Michał Kolenda 244 (10,6), Loren Jackson 59 (11,8).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83), Bilbao Basket (d, 83:64), Trefl Sopot (d, 70:85), Bilbao Basket (w, 81:53), Sokół Łańcut (w, 71:82).



Ostatnie mecze obu drużyn:

25.11.2023 MKS Dąbrowa Górnicza 86:103 Legia Warszawa

19.03.2023 Legia Warszawa 101:86 MKS Dąbrowa Górnicza

18.11.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 93:76 Legia Warszawa

08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza

19.02.2005 MMKS Dąbrowa Górnicza 82:52 Legia Warszawa (II liga)

30.10.2004 Legia Warszawa 76:67 MMKS Dąbrowa Górnicza (II liga)



MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Liczba wygranych/porażek: 12-12

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 95,6 / 92,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,3%



Skład: Tayler Persons, Lovell Cabbil, Santiago Konaszuk (rozgrywający), Marc Garcia, Marcin Piechowicz, Dominik Wilczek, Szymon Ryżek, Krystian Zawadzki, Jakub Wojdała (rzucający), Xeyrius Williams, Kacper Dziedzic, Kacper Indyk, Maciej Kucharek, Błażej Kulikowski, Wiktor Kurowski (skrzydłowi), Nicolas Carvacho, Dawid Słupiński, Jakub Wojciechowski (środkowi)

trener: Boris Balibrea, as. Carl Adam Engstrom, Michał Dukowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Tayler Persons, Dominik Wilczek, Błażej Kulikowski, Xeyrius Williams, Nicolas Carvacho.



Najwięcej punktów: Tayler Persons 401 (śr. 16,7), Marc Garcia 363 (19,1), Lovell Cabbil 330 (13,8), Nicolas Carvacho 319 (14,5).



Ostatnie wyniki: Śląsk (d, 82:80), King (d, 103:101), Anwil (w, 97:91), Start (d, 112:87), Zastal (d, 100:93), Dziki (d, 116:83), Spójnia (d, 98:106), Stal (w, 103:102), Legia (d, 86:103), Twarde Pierniki (d, 85:92), Trefl (w, 110:102), Sokół (w, 96:98), Arka (w, 82:104), GTK (d, 122:115), Śląsk (w, 72:76), King (w, 86:106), Anwil (d, 84:87), Start (w, 114:102), Zastal (w, 91:104), Dziki (w, 82:76), Czarni (d, 77:84), Spójnia (w, 83:93), Stal (d, 85:89).

Alpe Adria Cup: Spisski Rytieri (w, 94:92), Dinamo Zagrzeb (d, 92:73), Kapfenberg (w, 74:95), Sluneta Usti nad Labem (w, 79:84), Spisski Rytieri (d, 122:102), Dinamo Zagrzeb (w, 124:68), Kapfenberg (d, 99:73), Sluneta Usti nad Labem (d, 102:98), Redstone Olomoucko (w, 94:101), Basket Club Timisoara (w, 88:90).



Termin meczu: piątek, 22 marca 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra