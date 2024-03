Stadiony: San Mames

Piątek, 29 marca 2024 r. 11:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

San Mamés, czyli stadion Athleticu Bilbao, to niesamowity obiekt, leżący w 350-tysięcznym mieście w Kraju Basków. Całe miasto, a także jego okolice żyją swoim klubem nie tylko w dni meczowe. Klubowe flagi zdobią witryny sklepowe oraz balkony lokalnych mieszkańców. To sprawia niesamowite wrażenie. W 2013 roku klub doczekał się oddania do użytku nowoczesnego stadionu piłkarskiego, znanego jako Estadio San Mamés.



Fotoreportaż - 81 zdjęć Bodziacha









Nowy obiekt zastąpił stary stadion o tej samej nazwie, wybudowany w 1913 roku. Zastąpił, ale nie znalazł się dokładnie w tym samym miejscu. Aby zbudować nowy stadion, wyburzono stary targ miejski leżący na tym terenie. Przez trzy lata budowy stadionu klub mógł normalnie rozgrywać swoje mecze na dotychczasowym obiekcie i ten został wyburzony dopiero po oddaniu do użytku nowego stadionu.



Klub oferuje zwiedzanie stadionu w dwóch wersjach - z przewodnikiem (tylko w weekendy) lub też samodzielnie wraz z aplikacją na telefonie, na której można odsłuchać wiele ciekawostek. Ta druga opcja kosztuje 15 euro i jest naprawdę wygodna. Muzeum robi niesamowite wrażenie. Jego powierzchnia i nowoczesne rozwiązania wizualne mogą wprawić w kompleksy kluby posiadające tak skromne pod względem powierzchni muzea jak Legia. Trasa zwiedzania wiedzie oczywiście również przez trybuny stadionu, klubową szatnię, lożę prezydencką oraz wokół murawy, m.in. przy ławkach rezerwowych. W całości zadaszony stadion posiada krzesełka w nieregularnej formie na samej górze, co nie jest zbyt częstym rozwiązaniem na obiektach piłkarskich.



W 2016 roku stadion przeszedł renowację, dzięki której zwiększona została jego pojemność - obecnie może pomieścić 53 289 widzów. Estadio San Mamés miał być gospodarzem czterech meczów Mistrzostw Europy w 2020 roku. Ostatecznie Euro rozegrano w roku kolejnym, a mecze, które miały zostać rozegrane w Bilbao, przeniesiono do Sewilli.









fot. Bodziach



