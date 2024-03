Finał Kolonus w Egipcie

18-letnia tenisistka Legii, Zuzanna Kolonus (wcześniej Bednarz) dotarła do finału gry podwójnej w turnieju ITF W15 w Szarm el-Szejk w Egipcie, z pulą nagród 15 tys. dolarów. Legionistka grała w parze ze Słowaczką, Laurą Cilekovą. W singlu nasza nowa zawodniczka odpadła w I rundzie. W ubiegłym roku Kolonus zakończyła występy wśród juniorek. Wyniki legionistki: I runda: Zuzanna Kolonus - Yujin Kim (Korea) 0-6, 1-6 I runda: Zuzanna Kolonus/Laura Cilekova (Słowacja) - Nikola Benesova (Czechy)/Greta Medeghini (Włochy) 6-4, 6-2 II runda: Kolonus/Cilekova - Shuchi Chen/Tianmi Mi (Chiny) 4-6, 6-3, 10-7 1/2 finału: Kolonus/Cilekova - Jana Hossam Salah (Egipt)/Diana Yakovleva (Uzbekistan) 1-6, 6-0, 10-7 Finał: Kolonus/Cilekova - Daria Frayman (Cypr)/Gaia Parravicini (Włochy) 6-0, 3-6, 8-10

