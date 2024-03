Legia awansowała do finałów MP U-14

Hokeiści Legii Warszawa wygrywając trzy mecze podczas turnieju w Jastrzębiu, zapewnili sobie awans do turnieju finałowego mistrzostw Polski w kat. żaków starszych (do lat 14). Najbardziej zacięte było drugie, wczorajsze spotkanie legionistów, którzy pokonali ŁKH Łódź 4-3, strzelając zwycięską bramkę w końcówce meczu. Najlepszą zawodniczą tego meczu uznana została Ania Zdziechowska. Na zakończenie turnieju w Jastrzębiu, podopieczni Tomasza Wołkowicza pewnie pokonali gospodarzy, JKH GKS Jastrzębie. Dzięki świetnej postawie, Legia zagra w turnieju finałowym MP U-14 w Sanoku. 19.04, Jastrzębie-Zdrój: Legia Warszawa 13-6 (5-1, 4-1, 4-4) BS Polonia Bytom Legia: Leonard Stolarczyk, Michał Zieliński - Anna Zdziechowska, Mark Fedotov, Aliaksandr Viachorka 1, Marcel Stępień 8, Kacper Gałczyński 3 - Yeysiey Bolkhovitin, Konstanty Kowal, Bartłomiej Płóciniczak 1, Aleksander Ptasiński 1, Tymoteusz Łaniewski - Petro Kozlov, Maksymilian Mączka, Lev Sukhopara, Błażej Brzeziński, Oskar Ornat - Marcel Wieczorek, Michał Adamiak, Antoni Płóciniczak, Mikołaj Staszyński. trener: Tomasz Wołkowicz 20.04, Jastrzębie-Zdrój: Legia Warszawa 4-3 (1-1, 2-1, 1-1) ŁKH Łódź Legia: Leonard Stolarczyk, Michał Zieliński (ng) - Anna Zdziechowska, Mark Fedotov, Aliaksandr Viachorka, Marcel Stępień 2, Kacper Gałczyński - Yeysiey Bolkhovitin, Konstanty Kowal, Bartłomiej Płóciniczak, Aleksander Ptasiński 1, Tymoteusz Łaniewski - Petro Kozlov, Maksymilian Mączka, Lev Sukhopara, Błażej Brzeziński, Oskar Ornat - Marcel Wieczorek, Michał Adamiak, Antoni Płóciniczak, Mikołaj Staszyński. trener: Tomasz Wołkowicz 21.03, Jastrzębie-Zdrój: JKH GKS Jastrzębie 8-16 (4-8, 0-4, 4-4) Legia Warszawa Legia: Leonard Stolarczyk, Michał Zieliński (ng) - Anna Zdziechowska, Mark Fedotov, Aliaksandr Viachorka 3, Marcel Stępień 4, Kacper Gałczyński 5 - Yeysiey Bolkhovitin, Konstanty Kowal, Bartłomiej Płóciniczak 1, Aleksander Ptasiński 1, Tymoteusz Łaniewski - Petro Kozlov, Maksymilian Mączka, Lev Sukhopara, Błażej Brzeziński, Oskar Ornat - Marcel Wieczorek, Michał Adamiak, Antoni Płóciniczak, Mikołaj Staszyński 2. trener: Tomasz Wołkowicz

