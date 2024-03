UEFA zamknęła stadion Legii!

Komentarze (50)

olew - 21 minut temu, *.vectranet.pl smutne, tragiczne, beznadziejne; te cymbały nadal będą obrażać organizatora meczów, niestety za przyzwoleniem Legii, paranoja odpowiedz

Pino(L) - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Można było wymislić inny baner. Jakiś z jajem, nie obraźliwy. Wówczas byłoby śmieszne i może kara mniejsza. To było do przewidzenia. Ale do pucharów długa i ciężka praca. odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.waw.pl A kij im w oko. Najbardziej by im pasowało wykluczyć Legię całkowicie z pucharów. Tymczasem walą po kieszeni.



Teraz niepopularna myśl.



Ile EUR kar zapłacił nasz klub za pajacowanie kibiców i czy nie starczyło by to na jakiś fajny transfer, którego tak się domagają? A może warto walnąć się w pusty łeb i zauważyć, że tej wojny nie wygramy i przestać kopać się z koniem? odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Niech robią super ligę ,UEFA sprzedawczyki, rurka zmięknie. Posuwać UEFA. odpowiedz

lis - 1 godzinę temu, *.aster.pl Generalnie cała Europa jest obecnie pod lewacką okupacją więc zero zdziwień odpowiedz

(L)aptop - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ciekawe kiedy, bądź czy zamkną Allianz Arena, za transy bayernu skierowane w UEFA? są równi i równiejsi, dlatego nie należy składać broni. Ludzie którzy są w takich organizacjach jak UEFA, to są przestępcy, patrz Platini. Kwestią czasu jest kiedy obecni będą pociągnięci do odpowiedzialności. Trybunał w Hadze czeka... odpowiedz

Top CWKS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To Idealna odpowiedz dla Wszystkich Januszy i pazi od nasz z trybun płaczących, żeby piro nie odpalac!

Może teraz do was w końcu dotrze, że nigdy nie chodziło mafii z uefa o piro, tylko o naszą niezależność kibicowska oraz to, że możemy prezentować na trybuny NASZE ZDANIE niekontrolowane przez nikogo. I niejest to tęczowy, zielony czy czerwony przekaz ku ich niezadowoleniu!

Niedrozne przejścia już były, teraz pora na cenzurę naszych opraw ale argument o:

"niewystarczające ograniczenia przemieszczania się widzów" tup już wyższa szkoła eurokomunistyczej nowomowy.

Pozdrawiam fanatyków i walić uefa odpowiedz

Wkur....ny kibic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No to się doigrali. Kiedy te decyzyjne, dorosłe dzieci z Żylety zrozumieją, że walka z UEFA to jak walka z wiatrakami, nic pozytywnego nie daje, a tylko może pogrążyć klub. Nie ma szans by cokolowiek ugrać, nie warto kopać się z koniem. Jakby nie było to ich rozgrywki i oni ustalają zasady czy na stadionie czy na boisku. Jak się nie podoba to wypad z rozgrywek i izolacja sportowa jak z Rosją. Powinniśmy się pogodzić z regułami jakie tu panują i nie kąsać ręki która karmi klub czyli płaci za grę, awanse i wyniki, a jest to przecież UEFA. Oni to stworzyli, oni rządzą, płacą i karzą. Pirotechnika to dziecinada, odpalić można sobie na podwórku, a obraźliwe banery można poza stadionem zademonstrować tak by UEFA nie miała podstaw do karania. Szkoda, że dzbany tego nie rozumieją i w pewnym sensie pogrążają klub. Za te wszystkie kary z ostatnich lat można było porobić transfery i stworzyć ekipę na miarę np. Olympiakosu czy Szachtara regularnie grającą w LM. Dorośnijcie w końcu młotki! odpowiedz

Abcd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wkur....ny kibic: bierz połowę bo Ci szkodzi. odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl @Wkur....ny kibic: Chyba pomyliłeś strony paziu... odpowiedz

Bućko - 37 minut temu, *.. @Wkur....ny kibic:

Matko bosko, ale ci już wyprali mózg... Przestań oddychać bo przecież produkujesz CO2, a to złe. Tak mówi unia, a my przecież w unii jesteśmy więc musimy się podporządkować im bo dają nam kasę i oni ustalają reguły. Czyż nie? odpowiedz

Top CWKS - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @Wkur....ny kibic:

Ktoś ci płaci za takie komentarze?

Czy też jesteś z osob, które nadal chodzą w maseczce, bo zaraza!!!? odpowiedz

Marek - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl @Wkur....ny kibic: Za te kary "stworzyć Olympiakos czy Szahtar"? Chłopie Szahtar to kupował pilkarzy po 10 mln dolarów jeden i to takich transferów miał kilkanaście w ostatnich 10 latach, my za kary od UEFY nawet jednego piłkarza bysmy nie kupili,którego kupował kiedyś Szahtar. Olympiakos tak samo kupowal pilkarzy za spore kwoty odpowiedz

Jacco - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przenieśmy mecz na Narodowy !!! odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No to se trochę poczekają by ten stadion zamknąć odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.180.253 Warto było?? odpowiedz

szwarny synek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Mordziaty: pewnie że warto było odpowiedz

Mordziaty też - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Mordziaty: zdecydowanie tak odpowiedz

Arczi - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Mordziaty: Zawsze warto) odpowiedz

Was it worth it? - 1 godzinę temu, *.247.77 @Mordziaty:



Of course it's f..king was!!! ;)



odpowiedz

Zico - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A kiedy zrozumiecie że gramy w rozgrywkach w UEFA? Ale za was do ligi mistrzów zaraz do pucharów za punkty zdobyte w grupie kasę się fajnie bierze i wtedy UEFA jest fajna tak? Potem się dziwicie że nie ma pieniędzy na to i na inne rzeczy. Jak tam źle w tym UEFA to sobie grajmy w b klasie jeździmy sobie po pastwiskach i się cieszmy że mamy mocną Legię Warszawa i nie będziemy płacić kar nikt nie będzie zamykał stadionu a ja chcę się grać w pucharach i w Europie to niestety trzeba się dostosować. Przypuszczam że nie każdy z was idzie do pracy i podskakuje dyrektorowi kierownikom i wszystkim innym odpowiedz

xD - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Zico : spieprzaj odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak się płaci za czyjeś to się można bawić a jak się bawi za swoje to nawet wlepek na koszu nie można naklejać..... odpowiedz

Dexter - 2 godziny temu, *.centertel.pl W naszym przypadku a europejskie puchary zanosi się dopiero w sezonie 2025/2026 odpowiedz

Alex Bielany - 3 godziny temu, *.centertel.pl A co ta UEFA taka pier…. optymistka, myśli że zagramy szybko w pucharach? Ciekawe po ilu latach te kary ulegają przedawnieniu odpowiedz

S3 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Alex Bielany: to wróć jak już będzie sukces chorągiewo odpowiedz

Tutti Frutti - 50 minut temu, *.tvksmp.pl @S3: Alex Bielany kojarzę od wielu lat. Więc raczej nie chorągiewo. odpowiedz

BRL - 3 godziny temu, *.centertel.pl To już jest kpina. odpowiedz

skreem - 3 godziny temu, *.chello.pl czyli najwcześniej za dwa lata, w jakiejś 7. rundzie pre-kwalifikacyjnej do pucharów. luz. odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl Warto było - Oprawa była super i to się liczy !

Pokazaliśmy honor i charakter - Coś co jest obce na zachodzie i w UEFA ! odpowiedz

endriu90 - 3 godziny temu, *.waw.pl Szkoda gadać. Wiadomo że i tak z nimi nie wygramy, a kary są strzałem w klub… NS powinni skończyć te bezsensowną wojenkę bo i tak z nimi nie wygramy. Fakt nie opinia… odpowiedz

Pawcio - 3 godziny temu, *.. Ta kara jest za ten baner o wspieraniu rolników? odpowiedz

hulk - 3 godziny temu, *.chello.pl hahaha odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.waw.pl Juz sie nawet nie kryja, że zamykaja za nic :d odpowiedz

postęp - 3 godziny temu, *.centertel.pl zamiast inwestować w baner ,trzeba zainwestować w gnojówkę u rolników i dostarczyć ją do siedziby uefa odpowiedz

Top CWKS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @postęp: dobre! odpowiedz

Wołomin NR - 4 godziny temu, *.centertel.pl Gdyby nie te kary to uefa zdechłaby z głodu odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Baner z takim właśnie przekazem trzeba przygotować na kolejny mecz i ułożyć na 3 trybunach ✌️✌️z rozliczeniem ile tych ojro było przez wszystkie lata. To było by coś odpowiedz

Mariol - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr @Wołomin NR: Tam jest tyle kasy,że oni mają Legię gdzieś. odpowiedz

Michu - 4 godziny temu, *.chello.pl Dziękujemy NS jesteście najlepsi. odpowiedz

Zdzicho - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Michu: raczej nie dzieki skórokopom jestesmy znani na świecie. No i dzięki prezesowi tez nie ;) odpowiedz

LLL - 3 godziny temu, *.waw.pl @Michu: dziekujemy michu, jestes idiota. Zamkneli ci stadion za to ze Mioduski wpuscil dzieci na Zylete, masz to napisane, ale nie zrozumiales, wiec wina NS. Urocze. odpowiedz

Maestro - 1 godzinę temu, *.tvksmp.pl @LLL: umiesz czytać ze zrozumieniem? Masz czarne na białym napisane za co UEFA zamknęła stadion. UEFA zgodziła się na dzieci na Żylecie. Jakiemu klubowi kibicujesz, że takich oczywistych rzeczy nie wiesz? I dlaczego podszywasz się pod kibica Legii? odpowiedz

Michu - 50 minut temu, *.chello.pl @LLL: podaj dokładny cytat gdzie tak jest napisane odpowiedz

Beasley - 4 godziny temu, *.com.pl Nic nowego. odpowiedz

Bartosz83 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Konfrontacja kibiców Legii z UEFA nic nie daje , trwa już wiele lat a oni notorycznie karzą klub. Może pora na zmianę strategii. odpowiedz

R17 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Bartosz83: Zmądrzeć? Niestety z "kibicami" nigdy to się nie stanie. odpowiedz

Zdzicho - 4 godziny temu, *.tpnet.pl A kiedy my zagramy w europucharach? Trzeba by zapytac kopaczy.... odpowiedz

Siwy(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Więc zamkną stadion dopiero za 2 lata.... odpowiedz

LLL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Siwy(L): Optymistą z Ciebie :) odpowiedz

