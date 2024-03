Plus miesiąca

Plus marca: Rafał Augustyniak

Środa, 27 marca 2024 r. 10:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W marcu Legia Warszawa rozegrała trzy mecze ligowe, z: Pogonią Szczecin (1-1), Widzewem Łódź (0-1) i Piastem Gliwice (3-1). Najwięcej pozytywnych ocen w tym miesiącu zgromadził Rafał Augustyniak.









Augustyniak po fatalnej dyspozycji stoperów na początku 2024 roku został cofnięty do defensywy. 30-latek bliżej własnej bramki prezentuje wysoki poziom, a za każde marcowe spotkanie nagrodziliśmy go plusem. Aktualnie to zdecydowanie najpewniejszy stoper stołecznej drużyny. Na drugim miejscu znalazł się Juergen Elitim. Kolumbijczyk w sumie otrzymał dwa plusy, bo trzeba przyznać, że od pewnego czasu prezentuje przyzwoity poziom. Ma rezerwy, wiemy, że potrafi na murawie prezentować się jeszcze lepiej, ale nawet z aktualną dyspozycją w Legii się wyróżnia. Na trzecim miejscu z jednym plusem znalazł się Marco Burch. Szwajcar na murawę wybiegł tylko w starciu z "Portowcami". Pomimo że to po jego błędzie legioniści stracili gola we wspomnianym starciu, który przesądził o remisie, to przez resztę meczu prezentował wysoki poziom.



Na samym dnie klasyfikacji znaleźli się Radovan Pankov oraz Paweł Wszołek, którym w marcu przyznaliśmy po dwie negatywne oceny. Forma pierwszego z nich jest różna, bo raz gra lepiej, a raz gorzej. Niestety, częściej Serb prezentuje się słabo i niepewnie. Drugi z wymienionych jest daleki od swojej dobrej dyspozycji. Już od dawna nie może złapać rytmu. Wszołek zanotował ogromny spadek, którego chyba nikt się nie spodziewał, mając w pamięci fantastyczny początek rozgrywek w jego wykonaniu.



Pełna klasyfikacja:

Rafał Augustyniak - 3

Juergen Elitim - 2

Marco Burch - 1

Marc Gual - 1 / 1

Ryoya Morishita - 1 / 1

Yuri Ribeiro - 1 / 1

Josue - 1 / 2

Bartosz Kapustka - 1 / 2

Dominik Hładun - 1

Patryk Kun - 1

Blaz Kramer - 2

Radovan Pankov - 2

Paweł Wszołek - 2