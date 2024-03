Koszykówka

Zapowiedź meczu z GTK Gliwice

Czwartek, 28 marca 2024 r. 14:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Im bliżej zakończenia sezonu zasadniczego, tym więcej emocji budzi każde ze spotkań koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Legioniści w Wielki Piątek zagrają bardzo ważne spotkanie w Gliwicach, gdzie powalczą o piętnastą wygraną, przybliżającą nasz zespół do udziału w fazie play-off. Gliwiczanom czołowa ósemka "nie grozi", ale zespół Pawła Turkiewicza walczyć będzie zaciekle o wygraną, która pozwoli na spokojne utrzymanie w lidze.



Ostatnie dwie wygrane naszej drużyny, wraz z wynikami pozostałych zespołów, sprawiły, że legioniści mogą powalczyć o miejsce piąte przed fazą play-off. Oczywiście daleka jeszcze droga do takiego zakończenia rozgrywek, a nikt na pewno nie zamierza oddawać punktów bez walki.



GTK przegrał dwa ostatnie spotkania - ze Spójnią w Stargardzie (-10) oraz w ostatniej kolejce na własnym parkiecie ze Stalą Ostrów (-13). Wcześniej pokonali m.in. Czarnych (+9), a w rywalizacji z ekipami walczącymi o czołową ósemkę na własnym parkiecie przegrywali po walce ze Śląskiem (-1), Startem (-3) oraz dość wyraźnie z Kingiem (-26). Najlepszym strzelcem zespołu z Gliwic, a jednocześnie jednym z najlepszych strzelców całej ligi jest mogący grać na pozycjach 4-5 Joshua Price - zawodnik notujący średnio 21.3 pkt., który choć nie grozi rzutem z dystansu (tylko 2/16 za 3), to w strefie podkoszowej jest trudny do zatrzymania - tu nie tylko skutecznie wykańcza akcje, ale i wymusza przewinienia (śr. 5.1 na mecz) i skutecznie wykonuje rzuty wolne (77.8%). Zawodnik rzadko dzieli się piłką - zdecydowanie preferuje indywidualne rozwiązania w ataku, a trzeba pamiętać, że dobrze radzi sobie również na obu tablicach (śr. 6.5 zbiórki). Już wcześniej mówiło się o koniecznej operacji kontuzjowanego palca zawodnika, ale ten ostatecznie postanowił dograć sezon, a operacji poddać się już po jego zakończeniu. Price pauzował w dwóch ostatnich, przegranych meczach gliwiczan. Joshua Price jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem GTK, który w sześciu meczach obecnego sezonu zdobywał co najmniej 30 punktów, a jego rekordem jest 40 pkt. zdobytych przeciwko Arce (na bardzo wysokiej skuteczności - 17/21 z gry). Z powodu problemów zdrowotnych Price'a, klub zdecydował się na bardzo ciekawy ruch, a mianowicie w ostatnich dniach okienka tranferowego, zdecydowano się zakontraktować Chrisa Czerapowicza. Szwed w ostatnim czasie występował na parkietach ligi hiszpańskiej (m.in. MoraBanc Andorra), a w Polsce z bardzo dobrej strony pokazał się przed kilku laty w Krośnie. Przez ostatnich kilka miesięcy nie występował, z powodu problemów zdrowotnych, ale dwa pierwsze występy w GTK pokazały, że nie stracił swoich walorów. Grający na pozycjach 3-4, zdobył w tych meczach śr. 12 punktów, trafiając 7/12 rzutów za 3 pkt. (53.3%).







Za prowadzenie gry GTK odpowiada Kadre Gray - rozgrywający, zdobywający 15.5 pkt. na mecz i rozdający 9.0 asyst na mecz. Jak na rozgrywającego dość często traci piłkę (śr. 3.5 straty na mecz), więc niewątpliwie legioniści zostaną poinstruowani przez sztab, by odpowiednio naciskać Graya. Inną czołową postacią zespołu z Gliwic jest rzucający Koby Mcewen, który zdobywa 12.8 pkt., ale z dystansu rzuca na poziomie poniżej 30 procent. Najlepszy w tym elemencie gry jest Martins Laksa (42.4% za 3) - Łotysz, który wcześniej w PLK występował w Starcie Lublin, zdobywa 11.6 pkt. w ciągu 28 minut, a także niemal bezpłędnie trafia rzuty wolne. Drugi sezon w Gliwicach rozgrywa Terry Henderson Jr., występujący na pozycjach 2-3. Zawodnik oprócz dobrego rzutu z dystansu, grozi także dynamincznymi wejściami pod kosz, zdobywając śr. 11.0 pkt. na mecz.



W styczniu GTK zakontraktował Divante Moffitta, który wystąpił w czterech spotkaniach i od półtora miesiąca jest poza rotacją zespołu. Spośród Polaków w gliwickiej rotacji, największą rolę odgrywa podkoszowy, Łukasz Frąckiewicz, który w ciągu niespełna 24 min. zdobywa śr. 9.2 pkt. i 5.4 zbiórki i słabo wykonuje rzuty wolne (52.1%). Drugim zbierającym najwięcej minut (15,5) Polakiem jest drugi z podkoszowych - Maciej Bender (śr. 3.3 pkt.). Po dłuższej przerwie do gry w ostatnim czasie wrócił Michał Samsonowicz, który jest zmiennikiem Graya i grozi rzutem z dystansu (42.9% za 3).



Legia w ostatnich tygodniach wygrała z Sokołem w Łańcucie, a następnie pokonała przed własną publicznością MKS Dąbrowa Górnicza. Oba mecze, choć wygrane zasłużenie, były bardzo nierówne w naszym wykonaniu. Legioniści w obu przypadkach wypracowali sobie wyraźną przewagę w pierwszej części spotkania, a tuż po przerwie pozwalali rywalom wrócić do gry. Mamy nadzieję, że tym razem podopieczni Marka Popiołka zagrają w pełni skoncentrowani przez 40 minut. W ostatnim spotkaniu trener Legii rotował dziesięcioma zawodnikami w składzie i niewykluczone, że podobnie będzie i tym razem. Niewykluczone, że do kadry meczowej wskoczy Adam Linowski, który w ostatnim tygodniu świętował urodziny. Na pewno warszawscy kibice liczą na jeszcze lepszy występ Tyran De Lattibeaudiere, który w rywalizacji z MKS-em pokazał, że na swojej pozycji jest w stanie wiele dać naszej drużynie. A w meczu z GTK, twarda gra w obronie na pozycji numer cztery może się okazać niezwykle istotna, szczególnie grając przeciwko Czerapowiczowi. Niewykluczone, że trener skorzysta po raz pierwszy z usług Kacpra Gordona, który na treningach spisuje się bardzo dobrze.



Ostatni mecz Legii w Gliwicach pamiętamy aż nadto dobrze - legioniści wygrali wówczas po czterech dogrywkach 136:135, a Kyle Vinales zdobył wówczas aż 49 punktów dla naszej drużyny. Aż trzykrotnie w ostatnich kilku latach, mecze w Gliwicach kończyły się dogrywką - dwukrotnie lepsi w nich byli legioniści, raz (w grudniu 2019 roku) zwyciężyli gracze z Górnego Śląska. Łączny bilans bezpośrednich spotkań od czasu awansu obu drużyn do najwyższej klasy rozgrywkowej to 7 wygranych Legii i 5 zwycięstw GTK. Przypomnijmy, że nasze kluby mierzyły się ze sobą w finale play-off I ligi w sezonie 2016/17 i po wygranej 3:0, nasz zespół świętował awans na gliwickim parkiecie (20 maja 2017 roku), zaś gliwiczanie postanowili kilka tygodni później wykupić dziką na występy w PLK.







Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00 i będzie na żywo transmitowane na platformie Emocje.TV. Bilety na mecz rozgrywany w Małej Arenie Gliwice, nabywać można na abilet.pl.



TAURON GTK GLIWICE

Liczba wygranych/porażek: 7-18

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,5 / 91,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,0%



Skład: Kadre Gray, Samuel Gusławski, Tomasz Śnieg, Norbert Maciejak, Michał Samsonowicz, Filip Poradzki (rozgrywający), Terry Henderson Jr., Koby McEwen, Divante Moffitt, Jan Malesa (rzucający), Martins Laksa, Aleksander Busz, Chris Czerapowicz, Antoni Marciński (skrzydłowi), Joshua Price, Łukasz Frąckiewicz, Maciej Bender, Mikołaj Jopek, Kacper Wójt (środkowi)

trener: Paweł Turkiewicz, as. Stanisław Mazanek



Przewidywana wyjściowa piątka: Kadre Gray, Koby McEwen, Terry Henderson Jr., Chris Czerapowicz, Łukasz Frąckiewicz.



Najwięcej punktów: Joshua Price 489 (śr. 21,3), Kadre Gray 357 (15,5), Koby McEwen 307 (12,8).



Ostatnie wyniki: Arka (d, 73:84), Śląsk (w, 80:75), King (w, 112:86), Anwil (d, 77:88), Start (w, 100:93), Zastal (d, 90:92), Dziki (w, 87:88), Czarni (d, 100:79), Spójnia (d, 76:74), Stal (w, 89:96), Legia (w, 83:81), Twarde Pierniki (w, 104:83), Trefl (w, 79:85), Sokół (d, 87:100), MKS (w, 122:115), Arka (w, 100:87), Śląsk (d, 86:87), King (d, 79:105), Anwil (w, 97:73), Start (d, 83:86), Zastal (w, 94:99), Dziki (d, 87:94), Czarni (w, 72:81), Spójnia (w, 86:76), Stal (d, 81:94).



Ostatnie mecze obu drużyn:

01.12.2023 Legia Warszawa 83:81 GTK Gliwice

08.04.2023 GTK Gliwice pd. 135:136 Legia Warszawa

11.12.2022 Legia Warszawa 61:84 GTK Gliwice

27.01.2022 Legia Warszawa 86:73 GTK Gliwice

16.09.2021 GTK Gliwice 78:75 Legia Warszawa

17.03.2021 GTK Gliwice 80:89 Legia Warszawa

20.11.2020 Legia Warszawa 95:85 GTK Gliwice

10.12.2019 GTK Gliwice d.95:94 Legia Warszawa

20.04.2019 Legia Warszawa 84:67 GTK Gliwice

06.01.2019 GTK Gliwice 86:71 Legia Warszawa

11.02.2018 GTK Gliwice d.94:101 Legia Warszawa

29.10.2017 Legia Warszawa 78:88 GTK Gliwice

20.05.2017 GTK Gliwice 65:74 Legia Warszawa (finał I ligi)

13.05.2017 Legia Warszawa 75:70 GTK Gliwice (finał I ligi)

12.05.2017 Legia Warszawa 90:80 GTK Gliwice (finał I ligi)

11.03.2017 GTK Gliwice 66:79 Legia Warszawa (I liga)

25.11.2016 Legia Warszawa 78:74 GTK Gliwice (I liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 28-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 12-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,7 / 81,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,2%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński, Kacper Gordon (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Tyran De Lattibeaudiere, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik, Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 449 (śr. 19,5), Aric Holman 346 (14,4), Raymond Cowels 265 (śr. 10,6), Michał Kolenda 252 (10,5), Loren Jackson 69 (11,5).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83), Bilbao Basket (d, 83:64), Trefl Sopot (d, 70:85), Bilbao Basket (w, 81:53), Sokół Łańcut (w, 71:82), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 93:86).



Termin meczu: piątek, 29 marca 2024 roku, g. 19:00

Adres hali: Gliwice, ul. Akademicka 50 (Mała Arena Gliwice)

Pojemność hali: 1250 miejsc

Cena biletów: 17 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalny)

Transmisja: Emocje.TV