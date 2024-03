Wszołek dowołany do reprezentacji Polski

Sobota, 23 marca 2024 r. 12:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Wobec kontuzji Przemysława Frankowskiego i Matty’ego Casha, trener Michał Probierz zdecydował się na dodatkowe powołanie Pawła Wszołka do kadry narodowej na finałowe spotkanie baraży o awans do mistrzostw Europy z Walią. Dodatkowo do młodzieżowej reprezentacji przesunięty został zawodnik Jagielloni Białystok, Dominik Marczuk. Polacy finał zagrają we wtorek 26 marca o godzinie 20:45 w Cardiff.