Legia mistrzem Polski U-14!

Hokeiści Legii Warszawa zdobyli tytuł mistrza Polski w kategorii żaka starszego (do lat 14). Podczas turnieju finałowego, który był w ten weekend rozgrywany w Sanoku, legioniści pokonali w półfinale Cracovię 10-2. W finale podopieczni Tomasz Wołkowicz wygrali aż 10-1 z Polonią Bytom i zdobyli złoty medal oraz okazały puchar. Legionistom gratulujemy z całego serca! 23.03, Sanok, 1/2 finału: Legia Warszawa 10-2 (2-0, 5-1, 3-1) Cracovia Legia: Leonard Stolarczyk, Michał Zieliński (ng) - Anna Zdziechowska 1, Mark Fedotov, Aliaksandr Viachorka 2, Marcel Stępień 3, Kacper Gałczyński 2 - Yeusiey Bolkovitin, Konstanty Kowal, Bartłomiej Płóciniczak 1, Aleksander Ptasiński 1, Tymoteusz Łaniewski - Patro Kozlov, Maksymilian Mączka, Lev Sukhopara, Błażej Brzeziński, Oskar Ornat - Marcel Wieczorek, Michał Adamiak, Antoni Płóciniczak, Mikołaj Staszyński, Kajetan Urbanowicz. trener: Tomasz Wołkowicz Cracovia: Michał Hansbach, Kyrylo Honcha - Mikołaj Barcik, Marek Magirowski, Miłosz Wojas, Filip Konarski, Szymon Jarocz - Andrii Lynnyk, Yaramir Shumski, Bartosz Ślusarek, Wiktot Kudasik 2, Bartłomiej Kapica - Igor Gruszewski, Franciszek Maciaszek, Witold Bukowski, Olaf Pietrzyk, Fryderyk Więcej - Karol Bejnarowicz. trener: Marcin Cieślak 23.03, Sanok, 1/2 finału: Stoczniowiec Gdańsk 5-6 (0-1, 3-2, 2-3) BS Polonia Bytom 24.03, Sanok, o 3. miejsce: Stoczniowiec Gdańsk 5-3 Cracovia 24.03, Sanok, Finał: Legia Warszawa 10-1 (3-0, 4-1, 3-0) BS Polonia Bytom Legia: Leonard Stolarczyk, Michał Zieliński - Anna Zdziechowska, Mark Fedotov 1, Aliaksandr Viachorka 1, Marcel Stępień 4, Kacper Gałczyński 2 - Yeysiey Bolkhovitin, Konstanty Kowal, Bartłomiej Płóciniczak, Aleksander Ptasiński, Tymoteusz Łaniewski - Petro Kozlov, Maksymilian Mączka 1, Lev Sukhopara, Błażej Brzeziński 1, Oskar Ornat - Marcel Wieczorek, Michał Adamiak, Antoni Płóciniczak, Mikołaj Staszyński, Kajetan Urbanowicz. trener: Tomasz Wołkowicz Polonia: Laura Nowak, Denis Moroń-Danaj - Julia Bernarek, Bartosz Foks, Aleksander Górecki, Marta Gutowska, Kacper Habrzyk - Kazimierz Heil, Alan Kaczyński, Bartosz Kowalczyk, Agata Matunin, Szymon Racibór - Alicja Sakwerda, Szymon Sykuła 1, Krzysztof Szlomski, Paweł Radzewicz, Kacper Winkler - Karol Wojtacha, Dominik Zawadzki. trener: Bartłomiej Stępień

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.