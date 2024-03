W Wielką Sobotę domowy mecz futsalistów

Wtorek, 26 marca 2024 r. 13:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Wielką Sobotę futsaliści Legii rozegrają domowe spotkanie z BSF-em Bochnia. Początek o godzinie 16:00 - gorąco zachęcamy do wspierania naszej drużyny, która walczy o miejsce premiowane grą w play-off.









Ekipa z Bochni będzie faworytem meczu. Nasi rywale plasują się wyżej w tabeli i mają spore szanse, by do play-off przystąpić z miejsca czwartego. W pierwszej rundzie legioniści postawili się graczom BSF-u i po zaciętym do samego końca spotkania przegrali tylko 3-4.



Dzieci w wieku 3-12 lat, jak również osoby niepełnosprawne, zapłacą za wstęp 16,60 złotych (wraz z opłatą serwisową), pozostali - 23,88 zł. Dzieci do lat 3 mają zapewniony bezpłatny wstęp, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Bilety kupować można w serwisie Legiafutsal.abilet.pl. Zapraszamy!



Termin meczu: sobota, 30 marca 2024 roku, g.16:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 16,60 zł (ulgowe) i 23,88 zł (normalne)