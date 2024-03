Kup koszulki i bluzy rugbistek Legii i wesprzyj sekcję

Poniedziałek, 25 marca 2024 r. 11:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kobieca sekcja rugby Legii Warszawa zachęca kibiców do zakupu koszulek meczowych oraz bluz, z których cały zysk zostanie przeznaczony na działalność legijnej sekcji, która od kilku lat regularnie zdobywa medale mistrzostw Polski. W formie cegiełek sprzedawane są koszulki meczowe w kroju damskim i męskim, w trzech kolorach (czerwony, biały lub zielony), a cena to 149 złotych.



Ponadto do sprzedaży trafiły legijne, zielone bluzy (również w wersji damskiej i męskiej), których cena wynosi 199 złotych. Zamówienia można składać TUTAJ.