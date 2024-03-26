Squash
Wyniki legionistów na ME U-19
W Bukareszcie zakończyły się mistrzostwa Europy do lat 19 w squasha, w których startowało czworo zawodników Legii Warszawa. Najlepiej zaprezentowała się Sofija Zrażewska, która zajęła miejsce dziesiąte. Jan Samborski ukończył rywalizację na miejscu 22., Antoni Jakubiec był 34., a Dominik Mozer - 42.
Wyniki legionistów:
II runda: Sofija Zrażewska - Isobel Beynon-Cobb (Walia) 3-0 (11-2, 11-0, 11-7)
1/4 finału: Sofija Zrażewska - Ona Blasco (Hiszpania) 0-3 (5-11, 13-15, 0-11)
Sofija Zrażewska - Renske Huntelaar (Holandia) 3-0 (11-6, 11-4, 11-8)
Sofija Zrażewska - Maja Maziuk (Szwajcaria) 3-1 (10-12, 11-6, 11-6, 12-10)
Sofija Zrażewska - Mariam Eissa (Anglia) 0-3 (9-11, 10-12, 3-11)
I runda: Antoni Jakubiec - Dylan Roberts (Anglia) 0-3 (7-11, 5-11, 2-11)
Antoni Jakubiec - Rares Popovici (Rumunia) 3-0 (11-2, 11-1, 11-7)
Antoni Jakubiec - Franz Petev (Bułgaria) 3-0 (11-6, 11-6, 11-7)
Antoni Jakubiec - Nero Harms (Szwajcaria) 3-2 (11-8, 3-11, 4-11, 12-10, 11-7)
Antoni Jakubiec - Lasse Widmer (Szwajcaria) 3-0 (14-12, 11-7, 11-2)
Antoni Jakubiec - Karol Krysiak 0-3 (4-11, 5-11, 9-11)
I runda: Dominik Mozer - Simon Rynt (Czechy) 1-3 (2-11, 11-6, 8-11, 7-11)
Dominik Mozer - Panagiotis Petros Papandreou (Grecja) 3-0 (11-5, 11-6, 11-5)
Dominik Mozer - Marc Altarriba (Hiszpania) 0-3 (6-11, 5-11, 1-11)
Dominik Mozer - Anas Sadeq (Dania) 3-1 (11-8, 12-10, 3-11, 14-12)
Dominik Mozer - Lars Van Dongen (Holandia) 3-1 (11-3, 9-11, 11-9, 11-4)
Dominik Mozer - David Linhart (Czechy) 2-3 (11-4, 3-11, 9-11, 11-9, 3-11)
I runda: Jan Samborski - Theo Lucas (Belgia) 3-0 (11-1, 11-7, 11-2)
II runda: Jan Samborski - Bailey Malik (Anglia) 0-3 (9-11, 1-11, 3-11)
Jan Samborski - Danny Lynch (Irlandia) 3-1 (11-7, 4-11, 12-10, 13-11)
Jan Samborski - Fabian Igelbrink (Niemcy) 1-3 (5-11, 11-6, 4-11, 6-11)
Jan Samborski - Rego Komlodi (Węgry) 0-3 (9-11, 1-11, 6-11)
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