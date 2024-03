Kwiecień prawdy

Poniedziałek, 25 marca 2024 r. 08:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

Beznadziejny początek rundy wiosennej mocno nadszarpnął notowaniami piłkarzy, trenera i dyrektora sportowego wśród kibiców. Na 9 kolejek przed końcem sezonu Legia ma na swoim koncie tylko 41 punktów, co daje średnią 1,64 pkt./mecz. Jeżeli będzie punktować z taką samą skutecznością, to możemy zapomnieć o europejskich pucharach.



W lutym i marcu zespół z Łazienkowskiej nie wykorzystał wielu dogodnych szans, by dogonić lidera, a w większości przypadków mierzył się przecież z drużynami walczącymi o utrzymanie Ekstraklasie (Ruch, Puszcza, Korona, Piast). Jesienią średnia punktów na mecz z lidze wynosiła 1,68, biorąc pod uwagę tylko wiosenne mecze jest to zaledwie 1,5 pkt./mecz.









W XXI wieku tylko dwukrotnie na koniec sezonu "Wojskowi" mieli gorszą skuteczność w zdobywaniu punktów. Ostatni taki przypadek miał miejsce w sezonie 2021/22, który zakończyliśmy na 10. miejscu ze średnią 1,26 pkt./mecz. W sezonie 2010/11 Legia zdobyła 1,63 pkt./mecz i zajęła 3. miejsce w końcowej tabeli.



Aby walczyć o mistrzostwo Polski, zespół musi punktować w okolicy 2 pkt./mecz, a i to nie gwarantuje końcowego sukcesu, co potwierdza ubiegły sezon, w którym Raków Częstochowa osiągnął średnią 2,2 pkt./mecz.



Poza podium?



Jak przedstawiają się matematyczne szanse "Wojskowych" na walkę o mistrzostwo? Jeżeli drużyna Kosty Runjaicia wygra wszystkie pozostałe spotkania, to uzbiera maksymalnie 68 punktów i uzyska średnią 2,0 pkt./mecz. To najbardziej optymistyczny scenariusz, ale mało realistyczny.



Na stronie Euro Club Index modele matematyczne analizują szanse drużyn na zajęcie konkretnych miejsc na koniec sezonu. W tej chwili szanse Legii na mistrzostwo szacowane są na 3%. Najbardziej prawdopodobne jest zajęcie miejsca 4., 5. lub 6. (w sumie 70% szans). Czwarta lokata na koniec sezonu nie gwarantuje jednak miejsca w europejskich pucharach - zależy od rozstrzygnięć w Pucharze Polski.



Niewygodni rywale



Przed Legią miesiąc prawdy. W kwietniu zespół czeka pięć kluczowe spotkań z zespołami z górnej połowy tabeli.



Już 1 kwietnia jedziemy do Zabrza bardzo dobrze punktującego wiosną Górnika. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana wiosną wygrała 4 mecze, 1 zremisowała i 1 przegrała. Zabrzanie tracą do Legii zaledwie 2 punkty i stoją przed szansą by wyprzedzić warszawiaków w tabeli.



Następnie przy Łazienkowskiej będziemy gościć Jagiellonię Białystok, która prowadzi w tabeli z przewagą 7 oczek nad "Wojskowymi" i aktualnie jest głównym kandydatem do wygrania ligi.



Kolejną trudną wyjazdową przeszkodą dla ekipy ze stolicy będzie wyprawa do Częstochowy. Raków jako jedyny w tym sezonie nie doznał porażki na własnym boisku (9 zwycięstw, 3 remisy) i strzela 3 gole na mecz.



Czwartym kwietniowym rywalem będzie Śląsk Wrocław, który podejmiemy przy Łazienkowskiej 3. Zespół Jacka Magiery punktuje lepiej na wyjazdach (2,0 pkt./mecz) niż u siebie (1,69 pkt./mecz). Legia na pewno będzie żądna rewanżu za jesienną wysoką porażkę.



Przed samą majówką czeka nas wyjazd do Mielca. Stal - podobnie jak Górnik - wiosną prezentuje się bardzo dobrze i dodatkowo jest zespołem własnego boiska - 7 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki.



Powyższy terminarz nie nastraja optymizmem, a warto jeszcze przypomnieć jesienne wyniki Legii z tymi drużynami:

Jagiellonia Białystok 0-2

Śląsk Wrocław 0-4

Stal Mielec 1-3

Raków Częstochowa 1-2

Górnik Zabrze 2-1



Ostatnie zwycięstwo z Piastem Gliwice dało pozytywny impuls, ale czy to wystarczy, by zmienić oblicze drużyny w decydującej fazie sezonu? Jakie jest Wasze zdanie?