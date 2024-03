Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 24 marca 2024 r. 14:37 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi wygrali pokonali 3-1 Sandecję i zmniejszyli stratę do prowadzącego Lecha do 8 punktów. Zespół U17 zremisował z Sandecją 1-1 i powiększył przewagę nad wiceliderem do 3 "oczek". W CLJ U15 (gr. A), po wygranej 3-0 z Wisłą Płock Legia z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Legia U16 pokonała 7-0 SEMP Ursynów, a zespół LSS z tego samego rocznika zremisował 3-3 ze Świtem NDM. Legia U14 pokonała 3-0 Varsovię. Grały też najmłodsze drużyny Akademii.



CLJ U19: Legia 3-1(1-0) Sandecja Nowy Sącz 05/6

Gole:

1-0 29 min. Viktor Karolak (z dystansu)

2-0 53 min. Stanisław Gieroba (as. Pascal Mozie)

3-0 55 min. Samuel Kovačik (as. Jakub Zbróg)

3-1 87 min. Arkadiusz Nowak (rzut wolny)



Strzały (celne): Legia 18(9) - Sandecja 5(3)



Legia: Jakub Zieliński - Jakub Jendryka (77' Mikołaj Kotarba [07]), Karol Kosiorek, Rafał Boczoń, Viktor Karolak - Maciej Saletra (60' Oskar Melich Ż), Pascal Mozie [08], Samuel Sarudi (77' Mateusz Konopka) - Jakub Zbróg [07](56' Antoni Majchrowski), Stanisław Gieroba [07], Samuel Kovačik [07]. Rezerwa: Hubert Nowak (br), Oliwier Olewiński

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17 (2007 i mł.): Sandecja Nowy Sącz 1-1 (0-0) Legia U17

Gole:

1-0 83 min. Mateusz Jaworski

1-1 90 min. Aleksander Wyganowski b.a.



Legia: Michał Bobier - Dawid Korzeniowski [08] (46' Franciszek Pollok), Szymon Chojecki (Kpt), Mateusz Lauryn [08], Radosław Czerwiec (46' Aleksander Wyganowski [09]) - Konrad Kraska, Paweł Ambrożko, Dawid Foks, Eryk Mikanowicz (65' Jacob Levy [08]), Kacper Morawiec (65' Szymon Piasta [09]), Maksymilian Sterniczuk [08]. Rezerwa: Konrad Kassyanowicz (br), Jakub Openchowski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legioniści przeważali długimi okresami w meczu z Sandecją, ale nie dość, że mieli kłopoty ze zdobyciem bramki, to sami stracili gola. W ostatniej minucie gola na 1:1 zdobył w zamieszaniu jeden z 2 debiutujących w graczy z rocznika 2009, Aleksander Wyganowski. Legia prowadzi w tabeli i powiększyła do 3 "oczek" przewagę nad AKS SMS Łódź, który wysoko przegrał ze Stalą Rzeszów.



Ekstraliga U16 (2008 i mł.): Legia U16 7-0(1-0) SEMP Ursynów '08.

Gole:

1-0 7 min. Maksymilian Dołowy b.a.

2-0 56 min. Bartosz Czarkowski (as. Adam Tołwiński)

3-0 58 min. Bartosz Czarkowski (as. Kacper Borowiec)

4-0 68 min. Bartosz Czarkowski (as. Juliusz Rafalski)

5-0 70 min. Bartosz Czarkowski (as. Juliusz Rafalski)

6-0 80 min. Ksawery Jeżewski (as. Juliusz Rafalski)

7-0 88 min. Kacper Borowiec (po solowym rajdzie)



Strzały (celne): Legia 12(10) - SEMP 9(3)



1 liga maz. U16 (2008 i mł.): Świt Nowy Dwór Maz. 08 3-3 (1-2) Legia LSS U16

Gole:

0-1 4 min. Jakub Drzazga

1-1 7 min.

1-2 45 min. Dmytro Lytowczenko (as. Jakub Drzazga)

2-2 78 min.

3-2 90+2 min.

3-3 90+3 min. Nikodem Skibiński (as. Aleksander Dworski)



Od 62' gracze LSS grali w 10 po czerwonej kartce Lytowczenki



Legia Soccer Schools: Hubert Lomankiewicz [09] - Franciszek Żak (85' Fabian Radziński), Konstanty Brzozowski Ż, Nikodem Skibiński, Aleksander Dworski, Jakub Rzępołuch (60' Kamil Więch), Dawid Ciborowski, Lucjan Napieralski, Oskar Kurc - Dmytro Lytowczenko ŻCZ 62', Jakub Drzazga Ż (Michał Błażkowski Ż)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



CLJ U15 (2009 i mł.) Legia 3-0 (2-0) Wisła Płock 09

Gole:

1-0 15 min. Oskar Maj (as. Vu Hoang Nguyen)

2-0 31 min. Oskar Maj (dobitka karnego po faulu na Bartnickim)

3-0 44 min. Vu Hoang Nguyen (as. Oliwier Pławiński)



Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk, Bartosz Jukowski, Oskar Putrzyński [10] (65' Jakub Juszczak), Piotr Bartnicki - Jakub Gliwa, Vu Hoang Nguyen, Oliwier Pławiński (68' Jan Rodak) - Fabian Mazur (41' Norbert Merchel), Oskar Maj (72' Piotr Kaniewski), Edo von Brandt-Etchemendigaray (52' Wiktor Zugaj). Rezerwa: Jan Pietrzak (br)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Legia z kompletem 9 punktów prowadzi po 3 kolejkach w grupie A CLJ U15.



II liga okr. U15 (2009 i mł.): SEMP Ursynów '09 4-1 (1-1) Legia Soccer Schools U15



Ekstraliga U14 (2010 i mł.): UKS Varsovia 0-3(0-1) Legia U14

Gole:

0-1 18 min. Marek Suchodół (as. Igor Brzeziński)

0-2 73 min. Igor Brzeziński (z rzutu wolnego)

0-3 79 min. Igor Brzeziński b.a.



Legia: Franciszek Golański, Błażej Ślazyk - Jan Szybicki, Marcel Laszczyk, Marek Suchodół, Aleksander Badowski (Kpt), Igor Brzeziński, Xavier Dąbkowski, Filip Kwiecień, Dawid Rodak, Tymoteusz Leśniak, Bartosz Przybyłko, Antoni Błoński, Kacper Jaczewski, Igor Lechecki, Mateusz Pawłowski, Tymon Płoszka, Mychajło Posternak, Franciszek Stępniewski

Wobec wyjazdu trenera Jakub Zapaśnika na zagraniczny staż szkoleniowy, drużynę prowadzili dziś: Kacper Malicki i Patryk Seppelt-Gorajewski



Sparing: Legia U13 - MKS Polonia Warszawa U13



Legia: Antoni Pawłowski - Cyprian Lipiński, Stanisław Głębowski, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Kuś, Stafan Podgórski, Wojciech Łygan, Fryderyk Paprocki, Bartosz Gawryś, Filip Wancerz, Konstanty Łysiak, Bartosz Ilków (LSS), Szymon Wlazło

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk



Legia U13 rozegrała sparing z Polonią Warszawa. Choć goście parę razy się odgryzali, legioniści dość zdecydowanie dominowali przez większość czasu gry, stwarzając sobie znacznie więcej sytuacji.



Sparing: Legia U12 - Czarni Szczecin 2012



Strzały (celne): Legia 28(18) - Czarni 9(4)



Legia: Stanisław Składnik, gr. testowany, Oskar Marzec, Ignacy Silski, Michał Har, Oskar Matusiewicz, Antoni Czuchnowski, Filip Jasiński, Dawid Ruciński, Aleksander Barski, Aleksander Kurowski, Natan Turniak, Jan Włodarski, Krzysztof Opanowski

Drużynę prowadzili dziś: Cezary Żarczyński i Łukasz Bestry



Legia U12 rozegrała ciekawy sparing z Czarnymi Szczecin 2012, którzy jesienią bardzo dobrze radzili sobie w lidze wojewódzkiej ZZPN. Obie drużyny rozkręcały się z minuty na minutę, a okazji bramkowych z obu stron nie brakowało. Po przerwie legioniści podkręcili tempo i dość skutecznie odrzucali od swojej bramki gości, którzy chyba nie do końca zdołali utrzymać wysokie tempo gry.



Sparing: Drukarz Warszawa 2012 - Legia LSS U12A



Drużyna U12 LSS rozegrała sparing na boisku Drukarza 2012. Legioniści zaczęli od mocnego uderzenia i podtrzymywali wysokie tempo gry. Gospodarze mieli kilka swoich momentów, ale generalnie mecz trzymali pod kontrolą legioniści, którzy grali wysoko i stwarzali sobie dużo dogodnych sytuacji, z których niemałą część zdołali wykorzystać.



Sparing: Legia U11 - UKS Varsovia 2012



Strzały: Legia 19(10) - Varsovia 34(22)



Legia: Jakub Tkaczyk - Antoni Adamkiewicz, Konstanty Leonkiewicz, Tobiasz Paprocki, Piotr Nowotka, Konstantin Yushkavets [2014], Adam Rymszo, Maks Pająk, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, Jan Golański [2014], Michalel Oyedele, Leon Kowalczyk

Drużynę prowadzili dziś: Sebastian Kowalski i Daniel Modzelewski



Niezwykle ciekawy, wartościowy, szybki mecz Legii U11 z Varsovią U12. Goście bezwzględnie wykorzystywali wszystkie okazje przejścia do akcji ofensywnej. Do przerwy było sporo okazji z obu stron ale wykończenie akcji drużyny Varsovii było tego dnia niemal nienaganne. Po przerwie goście nieco lepiej znieśli trudy meczu. Należą się pochwały dla gości za dobrą, szybką grę i skuteczność, a brawa dla legionistów za to że większość z nich dosyć konsekwentnie próbowała trzymać swój styl, wyprowadzając piłkę od tyłu i nie bojąc się pojedynków w swojej strefie obronnej - nawet jeżeli kończyło się to stratą.



Śląsk Wrocław i Olympic Wrocław 22014 - Legia U10



Legia: Antoni Okrzejski - Julian Kusak, Stefan Wang, Kacper Tryc, Karol Myszkowski, Sebastian Borowski, Charyton Sokal, Jakub Sałamacha, Franciszek Niezgoda, Aleksander Kukla, Feliks Chaciński, Kacper Rainka, Kacper Saczewski, Jakub Wielocha, Ali Seitibrahimow, Maciej Wierzbicki + 2 gracze testowani

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Sparing: Legia U9 - Radomiak Radom U9 (2015)



Strzały (celne): Legia 59(38) - Radomiak 24(17)



Legia: Jan Czerwiński - Stanisław Bratos, Karol Giera, Bruno Królik, Oskar Sarna, Maksymilian Długopolski, Anton Kret, Szymon Giera, Franciszek Reluga, Giorgiy Dikiy

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Sebastian Kowalski



Sparing: Legia U8 - Radomiak Radom U8 (2016)



Legia: Stanisław Chludziński, Piotr Górek, Jerzy Kośnik, Julian Kunecki, Henry Malendowicz, Oliwier Polański, Leonard Silski, Makary Stępiński, Jakub Wysocki, Michał Zając, Maks Jastrzębski

Drużynę prowadzili dziś trenerzy: Łukasz Wawer i Łukasz Bestry