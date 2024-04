26. kolejka Ekstraklasy: Ważne punkty Legii

Trwa 26. kolejka Ekstraklasy. Raków niespodziewanie zremisował z przedostatnim w tabeli Ruchem, tracąc bramkę w samej końcówce spotkania. Prawdziwym pogromem zakończył się mecz pomiędzy Jagiellonią i ŁKS-em, w którym gospodarze wygrali 6-0. Całkowicie bezradny zespół z Łodzi od 32. minuty grał w osłabieniu po czerwonej kartce, a potem jeszcze sprokurował rzut karny. Jego spadek wydaje się już przesądzony. Śląsk tylko zremisował w Gliwicach i traci do prowadzącej Jagiellonii już 4 punkty. Pogoń Szczecin pokonała Cracovię. W poniedziałkowym spotkaniu pomiędzy Górnikiem Zabrze i Legią Warszawa górą goście. Kolejkę zakończy mecz Warty z Zagłębiem.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibic - 18 godzin temu, *.84.166 Nie możemy dać się ośmieszyć Wojtkowi Hadajowi, który powiedział , że Jaga nie gdy nie będzie mistrzem. Musimy wygrać dla Wojtka!! odpowiedz

Klątwa dla naiwnych - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kibic: To raczej Ty się ośmieszasz. Oto co Twój Wojtuś gada o Jadze https://www.youtube.com/watch?v=2XiwWNhKCgA&ab_channel=WeszloTV. Słuchać od 11:30. odpowiedz

MIESZKO PIERWSZY - 31.03.2024 / 18:29, *.t-mobile.pl Oby nie sprawdził się sen jaki miałem dzisiaj, że Jędrzejczyk nam schrzani mecz. Przez niego przegramy i stracimy szanse na puchary. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.