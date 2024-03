Wygrane legionistów w Fight Club Baltic Cup i mistrzostwach Mazowsza

W ostatni weekend w Koszalinie odbył się mocno obsadzony, międzynarodowy turniej bokserski Fight Club Baltic Cup, w którym swoje walki wygrali zawodnicy KB Legia - Mateusz Grejber oraz Michał Bultyrowicz . W mistrzostwach Mazowsza kadetów, które odbyły się na Mokotowie, zwyciężył Wiktor Fokt , który w finale wygrał przez RSC w trzeciej rundzie. Ten wynik zapewnił mu kwalifikację do mistrzostw Polski kadetów. Wiktor Jaworski przegrał nieznacznie finałową walkę 1:2, ale jego występ należy ocenić bardzo pozytywnie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.