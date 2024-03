Legijna Paczka dotarła na Wileńszczyznę przed Świętami Wielkanocnymi

"Do zaprzyjaźnionej polskiej szkoły w Połukniu zawieźliśmy 115 workoplecaków z motywem legijno-patriotycznym, w których znajdowały się słodycze, książki o tematyce historyczno-patriotycznej i inne gadżety. Ponadto przygotowaliśmy 47 paczek, w skład których wchodziło 18 produktów (większość żywnościowych, ale też książki, płyty CD z polską muzyką, kubki, parasolki i inne). Jak zwykle na miejscu spotkaliśmy się z serdecznością i gościnnością Rodaków, którzy mimo wielu przeciwności zachowują i przekazują młodemu pokoleniu polską tożsamość. Tradycyjnie odwiedzamy również Wilno, a w nim kilka najważniejszych miejsc związanych z naszą Ojczyzną. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tej akcji, a w szczególności dla Legia PamiętaMY, Legia FC Sokołów Podlaski, Marcina Królickiego i Marcina Ratajczaka" - relacjonują organizatorzy akcji.

Kibice Legii Warszawa po raz kolejny gościli na Wileńszczyźnie, by obdarować mieszkających tam rodaków paczkami przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Polska dla Polaków - 16 minut temu, *.plus.pl Nie ma lekko Polska mniejszość narodowa na Litwie. Niestety Polaków w tamtych stronach się nie szanuje, czy to na Litwie, Białorusi czy na Ukrainie. Wbrew temu co starają się nam wmówić media i sprzedajni politycy, nie ma solidarności wśród Słowian na wschodzie. Nie liczcie "na to" że podczas wojny Litwini będą walczyć za Polskę...



Szacunek i brawa dla kibiców za wsparcie mniejszości. odpowiedz

023 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szacunek dla organizatorów odpowiedz

Student_L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo!!! Duma! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.