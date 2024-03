Przygotowania do meczu z Górnikiem

Wtorek, 26 marca 2024 r. 17:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek w południe drużyna Legii Warszawa rozpoczęła przygotowania do kolejnego ligowego meczu. Na pełnych obrotach z zespołem ćwiczył Patryk Kun, który ostatnie dwa tygodnie dochodził do zdrowia po urazie. Wahadłowy będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego na najbliższe spotkanie - to istotne bo za czerwoną kartkę pauzuje Paweł Wszołek i można się spodziewać, że na prawym wahadle od pierwszej minuty zobaczymy Ryoyu Morishitę.



Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka









W zajęciach ne uczestniczyli kadrowicze Paweł Wszołek, Kacper Tobiasz, Filip Rejczyk oraz kontuzjowany Blaz Kramer. Zabrakło także Bartosza Kapustki, który został w budynku pod opieką fizjoterapeutów. Sztab szkoleniowy zaprosił na trening Wiktora Puciłowskiego z drugiej drużyny. 19-latek występuje na pozycji prawego pomocnika. Ponadto z grupy młodych trenowali Jan Ziółkowski, Wojciech Urbański i Jakub Żewłakow. Ten ostatni z powodu urazu nie dokończył zajęć i z grymasem bólu udał się do budynku klubowego.



Plan treningów na kolejne dni:

środa, godz. 11:30

czwartek, godz. 16:30

piątek, godz. 11:30

niedziela, godz. 13:30



Mecz Górnik Zabrze Legia Warszawa odbędzie się w poniedziałek, 1 kwietnia o godz. 20:00.