Minister sportu: To wina Żylety i tego kibolstwa na trybunach

Środa, 27 marca 2024 r. 11:08 Woytek, źródło: Radio Zet

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras od początku swojej w rządzie powadzi zaczepną politykę wobec kibiców i klubu Lega Warszawa. Najpierw w Kanale Sportowym opowiadał bzdury i mieszał fakty na temat wydarzeń w Holandii i Anglii, posądzając nawet Dariusza Mioduskiego o to, iż prawie się bił w pubie, a dziś polityk Platformy Obywatelskiej był gościem Radia Zet, gdzie kolejny raz zaatakował stołeczny klub. Poniżej cytaty: